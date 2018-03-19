На Алтае произошло ночное землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км на Северо-Чуйском хребте в 254 км на юго-восток от Горно-Алтайска. Датчики зафиксировали его в 3:06.

Напомним, что ученые предупредили о том, что на Алтае может произойти землетрясение силой в 9 баллов.