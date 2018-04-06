Обь у Барнаула поднимется до 6 метров. Кто под угрозой затопления?

В Затоне. Фото: Анастасия Корягина. Сергей Дугин с жителями Затона. Фото: Анастасия Корягина. Сергей Дугин на совещании по паводку в Затоне. Фото: Анастасия Корягина. Сергей Дугин с жителем Затона. Фото: Анастасия Корягина. Сергей Дугин на совещании по паводку в Затоне. Фото: Анастасия Корягина. В Затоне. Фото: Анастасия Корягина. Сергей Дугин и Вадим Чутчев на совещании по паводку в Затоне. Фото: Анастасия Корягина. В Затоне. Фото: Анастасия Корягина. В Затоне. Фото: Анастасия Корягина. В Затоне. Фото: Анастасия Корягина. Сергей Дугин на совещании по паводку в Затоне. Фото: Анастасия Корягина. Сергей Дугин с жителями Затона. Фото: Анастасия Корягина. В Затоне. Фото: Анастасия Корягина. Сергей Дугин с жителями Затона. Фото: Анастасия Корягина. Сергей Дугин на совещании по паводку в Затоне. Фото: Анастасия Корягина. В Затоне. Фото: Анастасия Корягина. В Затоне. Фото: Анастасия Корягина. В Затоне. Фото: Анастасия Корягина. Проезд по льду запрещен. Фото: Анастасия Корягина. В Затоне. Фото: Анастасия Корягина. В Затоне. Фото: Анастасия Корягина. В Затоне. Фото: Анастасия Корягина. В Затоне. Фото: Анастасия Корягина. Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Как будет развиваться паводок в этом году, предсказать сложно, заявил в ходе выездного совещания в Затоне Сергей Дугин. Основных проблем две: промерзшая почва, которая не сможет впитать стоковые воды, и очень толстый лед, который сейчас "стоит колом" и "вспучивается". Не исключено, что ледоход будет бурным, как, например, на Ануе. Толщина промерзания Оби в Затоне достигает 100 см.

Власти надеются, что до поселка Ильича вода не дойдет, но 20 домов в этом микрорайоне находятся в зоне риска. На предприятиях Октябрьского района организовали круглосуточные дежурства.

Не только Обь

Глава Индустриального района Сергей Татьянин, рассказал, что вода в этом году точно придет — с полей. Во время предыдущего потепления некоторым жителям уже помогали отводить воду. В районе открыли и прочистили водопропускные устройства.

Сергей Татьянин,

глава Индустриального района:

— Высокая вероятность подтопления в поселке Власиха и на улице Просторной. Мы уже вскрыли четвертую трубу (водопропускную — прим. altapress.ru), сработала труба на Энергетиков. В прошлом году так не топило. Обстановку на улицах Взлетной и Ускова контролируем, надеемся, что в ливневку все уйдет.

В Железнодорожном районе в зоне риска находятся дома вдоль реки Пивоварки: на улицах Путейской, Енисейской, Пивоварской и Железнодорожном проезде.

Затон готовится

Глава Затона Вадим Чутчев рассказал, что власти уже заключили договоры с барнаульским судоходством по поводу перевозок людей в случае серьезной паводковой ситуации.

Вадим Чутчев,

глава микрорайона Затон:

— Все будет оперативно. Мы провели ревизию мостов, отсыпали низменные места. Обходим каждый дом, отдаем памятки по паводку под роспись, предупреждаем, чтобы уже сейчас поднимали запасы, не ждали, когда пойдет вода.

Сергей Дугин поручил проверить запасы продуктов и воды в торговых точках поселка, а также вывезти мусор, чтобы во время паводка он не пошел в пойму Оби.

Сергей Дугин,

глава Барнаула:

— Сами жители пусть друг другу помогают, очищают погреба, не дожидаясь спасателей. Паводковые воды — это проблема властей, а грунтовые — забота жителей. Нужно следить за этим, чтобы не было такого, что паводок пришел неожиданно.

При отметке подтопления на Оби в 580 см автомобильное движение в Затон из Барнаула перекроют. В краевую столицу можно будет попасть только на теплоходах. Но люди в поселке все равно смогут ходить с одного берега на другой. Для этого власти оформили в собственность баржи и восстановили мост, заявил Сергей Дугин.

По данным на 6 апреля, Обь у Барнаула достигла 440 см. До опасной отметки (540 см) остался метр.