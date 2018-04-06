Обь у Барнаула поднимется до 6 метров. Кто под угрозой затопления?

Сегодня, 15:44.
Жизнь

Мэр Сергей Дугин рассказал о неутешительном прогнозе по поводу первой волны паводка в Барнауле. По данным администрации, Обь в этом году поднимется как минимум на 6 метров. А это значит, что затопит Затон. По угрозой также новостройки на Солнечной поляне, улица Просторная и поселок Власиха.

В Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
Сергей Дугин с жителями Затона. Фото: Анастасия Корягина.
Сергей Дугин на совещании по паводку в Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
Сергей Дугин с жителем Затона. Фото: Анастасия Корягина.
Сергей Дугин на совещании по паводку в Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
В Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
Сергей Дугин и Вадим Чутчев на совещании по паводку в Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
В Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
В Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
В Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
Сергей Дугин на совещании по паводку в Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
Сергей Дугин с жителями Затона. Фото: Анастасия Корягина.
В Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
Сергей Дугин с жителями Затона. Фото: Анастасия Корягина.
Сергей Дугин на совещании по паводку в Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
В Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
В Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
В Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
Проезд по льду запрещен. Фото: Анастасия Корягина.
В Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
В Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
В Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
В Затоне. Фото: Анастасия Корягина.
Потоп на Пивоварке в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Как будет развиваться паводок в этом году, предсказать сложно, заявил в ходе выездного совещания в Затоне Сергей Дугин. Основных проблем две: промерзшая почва, которая не сможет впитать стоковые воды, и очень толстый лед, который сейчас "стоит колом" и "вспучивается". Не исключено, что ледоход будет бурным, как, например, на Ануе. Толщина промерзания Оби в Затоне достигает 100 см.

В Затоне.
В Затоне.

Власти надеются, что до поселка Ильича вода не дойдет, но 20 домов в этом микрорайоне находятся в зоне риска. На предприятиях Октябрьского района организовали круглосуточные дежурства.

Не только Обь

Глава Индустриального района Сергей Татьянин, рассказал, что вода в этом году точно придет — с полей. Во время предыдущего потепления некоторым жителям уже помогали отводить воду. В районе открыли и прочистили водопропускные устройства.

Затопление улицы Просторной.
Затопление улицы Просторной.

Сергей Татьянин,
глава Индустриального района:

— Высокая вероятность подтопления в поселке Власиха и на улице Просторной. Мы уже вскрыли четвертую трубу (водопропускную — прим. altapress.ru), сработала труба на Энергетиков. В прошлом году так не топило. Обстановку на улицах Взлетной и Ускова контролируем, надеемся, что в ливневку все уйдет.

В Железнодорожном районе в зоне риска находятся дома вдоль реки Пивоварки: на улицах Путейской, Енисейской, Пивоварской и Железнодорожном проезде.

Глава микрорайона Затон Вадим Чутчев.
Глава микрорайона Затон Вадим Чутчев.

Затон готовится

Глава Затона Вадим Чутчев рассказал, что власти уже заключили договоры с барнаульским судоходством по поводу перевозок людей в случае серьезной паводковой ситуации.

Вадим Чутчев,
глава микрорайона Затон:

— Все будет оперативно. Мы провели ревизию мостов, отсыпали низменные места. Обходим каждый дом, отдаем памятки по паводку под роспись, предупреждаем, чтобы уже сейчас поднимали запасы, не ждали, когда пойдет вода.

В Затоне.
В Затоне.

Сергей Дугин поручил проверить запасы продуктов и воды в торговых точках поселка, а также вывезти мусор, чтобы во время паводка он не пошел в пойму Оби.

Сергей Дугин,
глава Барнаула:

— Сами жители пусть друг другу помогают, очищают погреба, не дожидаясь спасателей. Паводковые воды — это проблема властей, а грунтовые — забота жителей. Нужно следить за этим, чтобы не было такого, что паводок пришел неожиданно.

Сергей Дугин с жителями Затона.
Сергей Дугин с жителями Затона.

При отметке подтопления на Оби в 580 см автомобильное движение в Затон из Барнаула перекроют. В краевую столицу можно будет попасть только на теплоходах. Но люди в поселке все равно смогут ходить с одного берега на другой. Для этого власти оформили в собственность баржи и восстановили мост, заявил Сергей Дугин.

По данным на 6 апреля, Обь у Барнаула достигла 440 см. До опасной отметки (540 см) остался метр.

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