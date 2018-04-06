В Алтайском крае восстанавливают мосты, разрушенные неожиданным паводком

В Солонешенском районе ведут работы на мосту через реку Ануй на дороге "К-12 — Елиново — Рыбное". Специалисты монтируют металлические балки пролетного строения. В ближайшее время дорожники начнут устраивать мостовое полотно из деревянного настила. Движение планируют открыть к 12 апреля.

Напомним, в Солонешное потоки воды принесли огромные льдины и снесли несколько мостов.

Ранее в Солонешенском районе уже восстановили движение по мосту через реку Ануй — на дороге "Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай" и через реку Солонешка на автодороге "Алексеевка — Березовка — Солонешное". Оба моста паводок разрушил 26 марта.

Кроме того, продолжают восстанавливать объекты в Краснощековском и Алтайском районах. Чистят дороги от снега, выпавшего на прошлой неделе, в работе участвуют более 300 единиц техники.

По последним данным, в Алатйском крае подтоплены 247 приусадебных участков в 24 населенных пунктах Краснощековского, Быстроистокского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Целинного, Смоленского и Первомайского районов.

Altapress.ru писал, что с 6 по 9 апреля температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов, местами до +18 градусов. Это вызовет сильное снеготаяние и разлив малых рек.