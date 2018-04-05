Синоптики предсказали резкое потепление в Алтайском крае

В Алтайском крае прогнозируют потепление — до +18 градусов. Оно может вызвать новые подтопления, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
С 6 по 9 апреля температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов, местами до +18 градусов. Это вызовет сильное снеготаяние и разлив малых рек. В регионах возможны подтопления склоновыми стоками низменных участков местности, населенных пунктов, мостов и дорог.
Напомним, потепление ожидают в Юго-Восточной зоне края. Для оперативного устранения возможных последствий паводка заготовили более 4 тыс. тонн каменных материалов и около 70 единиц специализированной техники. Сотрудники работают в режиме повышенной готовности.
После того, как ночные температуры уйдут в плюс, ото льда освободятся Обь, Чарыш, Алей, Бия и Катунь.
В ведомстве отмечают, что, в частности, осложнения в связи с паводком возможны в Республике Алтай и Алтайском крае. Специалисты МЧС России на территории Сибири переведены в режим повышенной готовности.
Людям, чьи дома находятся в гористой местности или в низинах, нужно предпринять защитные меры от талых и склоновых вод. Жители должны заранее убрать снег во дворах, прочистить сточные канавы. Важно иметь насосы, ведра и другие приспособления для откачки воды.
Население должно быть готово к эвакуации, если местные власти примут решение о временном отселении из опасной зоны.
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