В Алтайском крае остаются подтопленными более 300 участков

По последним данным, в Алтайском крае остаются подтопленными 306 приусадебных участков, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Пострадавшие участки находятся в 25 населенных пунктах Краснощековского, Быстроистокского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Целинного, Смоленского и Первомайского районов. В ведомстве отмечают, что подтопленных жилых домов нет.
В ликвидации последствий стихии участвуют почти 1500 человек, более 500 единиц техники, 66 плавсредства. Из этого числа от МЧС более 700 человек, почти 200 единиц техники, 56 плавсредства, 7 беспилотников.
Напомним, в 2018 году ледоход на большинстве рек Алтайского края прогнозируют на первую половину апреля. Паводок угрожает Барнаулу и Камню-на-Оби.
Алтайские гидрологи рассказали, что одной из причин мощного начала паводка помимо осадков стали заторы на реках, вызванные "обвальным" теплом.
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