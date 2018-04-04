Эксперты рассказали, когда начнется ледоход на алтайских реках и на какие территории придет мощный паводок

В период вскрытия на Оби могут образоваться заторы льда, резкие подъемы уровня, выход воды на пойму. Уровень в реках при заторах может быть выше прогнозируемых на 1-2 метра. Вода превысит критический уровень в Барнауле и Камне-на-Оби. Это приведет к потоплению территорий.

С 6 апреля температура воздуха увеличится до + 10...15 градусов в предгорьях. Снег будет таять активнее. Ситуацию могут усугубить дожди. Все это, возможно, приведет к резкому поднятию воды в реках и нарушению транспортного сообщения.

При подготовке к паводку Новосибирская ГЭС увеличила сбросы из Новосибирского водохранилища.

Напомним, в Алтайском крае остаются подтопленными около 300 приусадебных участков и 6 частных жилых домов в 25 населенных пунктах.

Altapress.ru писал, что в 2017 году ледоход в Барнауле начался 14 апреля, в 2016-м — 4 апреля, в 2015 году — 15 апреля, в 2014-м Обь начала освобождаться ото льда 1 апреля. В 2013 году ледоход у краевой столицы начался в День космонавтики — 12 апреля. Шесть лет назад подвижки льда у речного вокзала произошли 10 апреля. А в 2011 году Обь у нового моста освободилась ото льда 13 апреля.

Алтайские гидрологи рассказали, что одной из причин мощного начала паводка помимо осадков стали заторы на реках, вызванные "обвальным" теплом.