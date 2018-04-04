В Алтайском крае ожидают резкий подъем уровня воды в реках и новые подтопления

В ближайшие дни в некоторых районах Алтайского края прогнозируют повышение среднесуточных температур. Это может привести к резкому поднятию воды в реках и нарушить транспортное сообщение, сообщает Минстройтранс региона.
Потепление ожидают в Юго-Восточной зоне края. Для оперативного устранения возможных последствий паводка заготовили более 4 тыс. тонн каменных материалов и около 70 единиц специализированной техники. Сотрудники работают в режиме повышенной готовности.
После того, как ночные температуры в крае станут положительными, прогнозируют вскрытие ото льда участков рек: Обь, Чарыш, Алей, Бия и Катунь, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Спасателей и технику перебросили в Солтонский, Усть-Пристанский и Бийский районы. Дополнительные силы также направили в Красногорский район.
В Алтайском крае остаются подтопленными около 300 приусадебных участков и 6 частных жилых домов в 25 населенных пунктах.
Спасатели откачивают воду при помощи мотопомп, прокладывают дополнительные магистральные линии для откачки воды, сооружают водоотводные каналы.
Напомним, власти Алтайского края сообщили, что первая волна паводка в регионе может закончиться в первой декаде мая.
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