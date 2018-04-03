Паводок на Алтае. На Катуни скопилось небывалое количество льда: скоро пойдет вторая волна

В Чемальском районе Республики Алтай на Катуни скопилось огромное количество льда. Фотограф из села Узнезя Светлана Казина сняла нагромождение этих торосов и пишет, что она еще ни разу не видела такое количество ледяных глыб на реке. Жителям лежащих ниже по течению населенным пунктам Алтайского края Казина пишет, что нужно держаться перед второй волной паводка.
Светлана Казина,
фотограф:
— Кроме скопления шуги поднялся весь донный лёд, и теперь все виды внутриводного льда привели к подпору и подъёму общего уровня воды, из-за чего образовался затор, зажор и взгромоздились торосы из старого льда. Плюс ко всему сегодня вновь пошёл снег, так что когда вся эта масса сдвинется с места и ринет вниз по течению, в Алтайском крае снова будет волна паводка...
Эй, там, внизу, держитесь!
Напомним, что из-за аномально сильных и продолжительных морозов этой зимой в горах Алтая реки кое-где промерзали до дна. Кроме того, впервые за 8 лет полностью замерзло Телецкое озеро.
Пока в краевом управлении МЧС сообщают, что в последние дни в регионе из-за установившихся холодов и отсутствия осадков упали уровни воды в реках. Однако, спасатели предупреждают, что из-за потепления, которое придет уже в четверг 5 апреля, обстановка с паводком может осложниться.
3 апреля в Алтайском крае остаются подтопленными 32 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях. Подтоплены, по большей части, приусадебные участки. Пострадавшие от подтопления (6 человек) находятся только в одном пункте временного размещения — в Алейске.
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