Паводок на Алтае. На Катуни скопилось небывалое количество льда: скоро пойдет вторая волна

— Кроме скопления шуги поднялся весь донный лёд, и теперь все виды внутриводного льда привели к подпору и подъёму общего уровня воды, из-за чего образовался затор, зажор и взгромоздились торосы из старого льда. Плюс ко всему сегодня вновь пошёл снег, так что когда вся эта масса сдвинется с места и ринет вниз по течению, в Алтайском крае снова будет волна паводка...

Эй, там, внизу, держитесь!