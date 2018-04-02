Водоканал объяснил, почему в Барнауле идет мутная вода с запашком и когда это закончится

Барнаульцы уже неделю жалуются на цвет и неприятный запах водопроводной воды. В "Росоводоканале" объяснили это сложными условиями паводка.
Почему вода мутная
Мутность воды повысилась из-за активного таяния снега, рассказала пресс-секретарь "Росводоканал Барнаул" Наталья Эргардт. По ее словам, из-за того, что этой зимой сильно промерз грунт, сейчас земля не впитывает талые воды и они уходят в реки, в т.ч. и в Обь, вместе с мусором и грязью.
Из-за этого показатель мутности речной воды увеличился в 30-50 раз, что повышает ее цветность. Обычно мутность речной воды в среднем составляет 2-3 мг/л, а сегодня он превышает 100 мг/л.
Почему вода пахнет
Чтобы очистить и обеззаразить такую сильно загрязненную паводком речную воду в "Росводоканале" увеличили дозы хлора и реагентов. Это не только влияет на визуальное восприятие водопроводной воды, но и на то, что у нее может появиться неприятный запах.
Безопасна ли такая вода
Руководство предприятия уверяет жителей Барнаула, что очищенная и обеззараженная таким способом вода безопасна.
Дмитрий Масловский,
генеральный директор "Росводоканал Барнаул":
— Вода соответствует нормам СанПиН и является безопасной.
Когда вода перестанет пахнуть
По словам Натальи Эргардт, привычные вкус и цвет водопроводной воды в Барнауле восстановятся после того, как вскроется Обь. В это время температура речной воды повысится, ее взаимодействие с реагентами станет более эффективной, поэтому их дозы уменьшат.
По данным "Росводоканала", Обь вскроется не ранее 10 апреля. Поэтому до этого срока барнаульцам придется терпеть неприятный запах и мутный цвет воды из водопровода.
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