По метру в сутки: Обь у Барнаула растет угрожающими темпами

Темпы роста уровня воды в Оби у Барнаула становятся пугающими. Второй день подряд река прибавляет почти по метру, а до этого интенсивно росла в районе Усть-Чарышской Пристани. Вода уходит из рек, где высоко стояла раньше, и идет вниз по течению — в сторону Барнаула. До отметки подтопления (540 см) осталось 157 см.
Обь
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Барнаул: 383 см, +90 см за сутки;
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Усть-Чарышская Пристань: 485 см, -9 см за сутки;
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Камень-на-Оби: 384 см, +25 см за сутки.
Бия
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Бийск: 216 см, -14 см за сутки;
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Турочак: 186 см, -23 см за сутки.
Алей, Рубцовск: 485 см, -61 см за сутки.
Катунь, Сростки: 300 см, -26 см за сутки.
Чарыш, Чарышское: -20, +14 см за сутки.
Чумыш, Тальменка: 579 см, +7 см за сутки.
По состоянию на 1 апреля остаются частично подтопленными 46 населенных пунктов в 14 муниципальных образований края (834 приусадебных участка и 15 жилых домов). За сутки количество подтопленных населенных пунктов не увеличилось, сообщает региональное ГУ МЧС.
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