По метру в сутки: Обь у Барнаула растет угрожающими темпами

Сегодня, 13:19.
Жизнь

Темпы роста уровня воды в Оби у Барнаула становятся пугающими. Второй день подряд река прибавляет почти по метру, а до этого интенсивно росла в районе Усть-Чарышской Пристани. Вода уходит из рек, где высоко стояла раньше, и идет вниз по течению — в сторону Барнаула. До отметки подтопления (540 см) осталось 157 см.

В Барнауле частично вскрылась Обь.
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Обь

  • Барнаул: 383 см, +90 см за сутки;

  • Усть-Чарышская Пристань: 485 см, -9 см за сутки;

  • Камень-на-Оби: 384 см, +25 см за сутки.

Бия

  • Бийск: 216 см, -14 см за сутки;

  • Турочак: 186 см, -23 см за сутки.

Алей, Рубцовск: 485 см, -61 см за сутки.

Катунь, Сростки: 300 см, -26 см за сутки.

Чарыш, Чарышское: -20, +14 см за сутки.

Чумыш, Тальменка: 579 см, +7 см за сутки.

По состоянию на 1 апреля остаются частично подтопленными 46 населенных пунктов в 14 муниципальных образований края (834 приусадебных участка и 15 жилых домов). За сутки количество подтопленных населенных пунктов не увеличилось, сообщает региональное ГУ МЧС.

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