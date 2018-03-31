Вода в Оби рядом с Барнаулом за прошедшие сутки поднялась почти на метр

Напомним, критический уровень воды в Оби рядом с Барнаулом - 540 см.

Метеоролиги отмечают, что на реке наблюдаются закраины - это скопление воды между льдом на реке и берегом.

Как сейчас выглядит Обь в краевом центре смотрите в репортаже нашего фотокорреспондента Анны Зайковой.