Вода в Оби рядом с Барнаулом за прошедшие сутки поднялась почти на метр

Сегодня, 11:52.
Жизнь

Прирост уровня воды в Оби за прошедшие сутки составил 93 см, сообщает Алтайский гидрометцентр. Уровень воды в реке превысил нулевую отметку на 293 см.  

В Барнауле частично вскрылась Обь.
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Напомним, критический уровень воды в Оби рядом с Барнаулом - 540 см. 

Метеоролиги отмечают, что на реке наблюдаются закраины - это скопление воды между льдом на реке и берегом. 

Как сейчас выглядит Обь в краевом центре смотрите в репортаже нашего фотокорреспондента Анны Зайковой. 

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