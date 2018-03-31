Вода в Оби рядом с Барнаулом за прошедшие сутки поднялась почти на метр

Прирост уровня воды в Оби за прошедшие сутки составил 93 см, сообщает Алтайский гидрометцентр. Уровень воды в реке превысил нулевую отметку на 293 см.
Напомним, критический уровень воды в Оби рядом с Барнаулом - 540 см.
Метеоролиги отмечают, что на реке наблюдаются закраины - это скопление воды между льдом на реке и берегом.
Как сейчас выглядит Обь в краевом центре смотрите в репортаже нашего фотокорреспондента Анны Зайковой.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.