В Алтайском крае смыло новый мост: деревню отрезало от цивилизации

Мост через реку Алей, который соединяет села Екатериниское и Новокамышенка, пострадал от паводка 23 марта.

По словам одного из местных жителей, его возвели в прошлом году — заменили конструкцию, которая стояла еще с советских времен. Теперь жители вынуждены преодолевать по сорок километров, чтобы попасть в соседние села.

27 марта специальная комиссия осмотрела разрушенную мостовую переправу, — сообщают на сайте краевого правительства. В районе моста образовался ледовый затор, разрушилась железобетонная промежуточная опора и частично — металлические балки пролетного строения и проезжей части моста. Временный проезд организован через село Староалейское.

Начальник отдела мостов Алтайавтодора Андрей Лавренов рассказал, что "необходимо демонтировать проезжую часть моста и пролетные строения, выполнить устройство новых промежуточных опор и монтаж существующих пролетных строений и проезжей части с усилением". Подрядчики планируют приступить к работе когда вода окончательно спадет.

По имеющейся информации, это сооружение передано на баланс краевого управления автомобильных дорог летом прошлого года, тогда же была разработана проектно-сметная документация и обновлена проезжая часть.