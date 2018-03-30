В Алтайском крае смыло новый мост: деревню отрезало от цивилизации

В Третьяковском районе паводковыми водами размыло построенный в прошлом году мост. Очевидцы прислали altapress.ru видео, на котором мост разрушается за несколько минут.
Мост через реку Алей, который соединяет села Екатериниское и Новокамышенка, пострадал от паводка 23 марта.
По словам одного из местных жителей, его возвели в прошлом году — заменили конструкцию, которая стояла еще с советских времен. Теперь жители вынуждены преодолевать по сорок километров, чтобы попасть в соседние села.
27 марта специальная комиссия осмотрела разрушенную мостовую переправу, — сообщают на сайте краевого правительства. В районе моста образовался ледовый затор, разрушилась железобетонная промежуточная опора и частично — металлические балки пролетного строения и проезжей части моста. Временный проезд организован через село Староалейское.
Начальник отдела мостов Алтайавтодора Андрей Лавренов рассказал, что "необходимо демонтировать проезжую часть моста и пролетные строения, выполнить устройство новых промежуточных опор и монтаж существующих пролетных строений и проезжей части с усилением". Подрядчики планируют приступить к работе когда вода окончательно спадет.
По имеющейся информации, это сооружение передано на баланс краевого управления автомобильных дорог летом прошлого года, тогда же была разработана проектно-сметная документация и обновлена проезжая часть.
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