В столице Алтайского края частично вскрылась Обь и освободилась из-подо льда Барнаулка

В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В отделе гидрологии алтайского ЦГМС altapress.ru сообщили, что в районе Барнаула Обь вскроется 5 апреля (плюс-минус 4 дня). Сейчас в некоторых местах покров уже поднимается, у берегов выходит вода, которая и попадает на лед.

Напомним, в Оби возле Усть-Чарышской пристани за сутки уровень увеличился на 93 см. В районе Барнаула — на 57 см.

Altapress.ru писал, что в 2017 году ледоход в Барнауле начался 14 апреля, в 2016-м — 4 апреля, в 2015 году — 15 апреля, в 2014-м Обь начала освобождаться ото льда 1 апреля. В 2013 году ледоход у краевой столицы начался в День космонавтики — 12 апреля. Шесть лет назад подвижки льда у речного вокзала произошли 10 апреля. А в 2011 году Обь у нового моста освободилась ото льда 13 апреля.

Алтайские гидрологи рассказали, что одной из причин мощного начала паводка помимо осадков стали заторы на реках, вызванные "обвальным" теплом.

Что такое закраины?

Это небольшое водное пространство между берегом и краем льда на замерзшей реке. Оно образуется от скопления талой воды. Закраины выглядят в виде "водных полос" вдоль берегов и появляются перед вскрытием рек.