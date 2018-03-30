В столице Алтайского края частично вскрылась Обь и освободилась из-подо льда Барнаулка

В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В отделе гидрологии алтайского ЦГМС altapress.ru сообщили, что в районе Барнаула Обь вскроется 5 апреля (плюс-минус 4 дня). Сейчас в некоторых местах покров уже поднимается, у берегов выходит вода, которая и попадает на лед.
Напомним, в Оби возле Усть-Чарышской пристани за сутки уровень увеличился на 93 см. В районе Барнаула — на 57 см.
Altapress.ru писал, что в 2017 году ледоход в Барнауле начался 14 апреля, в 2016-м — 4 апреля, в 2015 году — 15 апреля, в 2014-м Обь начала освобождаться ото льда 1 апреля. В 2013 году ледоход у краевой столицы начался в День космонавтики — 12 апреля. Шесть лет назад подвижки льда у речного вокзала произошли 10 апреля. А в 2011 году Обь у нового моста освободилась ото льда 13 апреля.
Алтайские гидрологи рассказали, что одной из причин мощного начала паводка помимо осадков стали заторы на реках, вызванные "обвальным" теплом.
Что такое закраины?
Это небольшое водное пространство между берегом и краем льда на замерзшей реке. Оно образуется от скопления талой воды. Закраины выглядят в виде "водных полос" вдоль берегов и появляются перед вскрытием рек.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.