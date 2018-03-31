"Цвет странный, воняет плесенью": барнаульцы жалуются на качество воды из-под крана

В сообществе Barnaul22 во "Вконтакте" обсуждают ухудшение качества водопроводной воды. Житель Индустриального района города Валерий Врабля прислал фото и вопрос: только ли в его доме вода желтоватого цвета, пахнет плесенью и даже после кипячения имеет привкус земли. Оказалось, что нет.
Под постом многие жители Барнаула рассказали, что в последнее время у них ухудшилось качество водопроводной воды. Кто-то жалуется на сильный запах и привкус хлора, другие говорят о черном осадке, третьи сообщают, что вода ржавая или желтоватого цвета. Люди живут в разных концах города: на горе, на ул. Лазурной, Тимуровской, 80-й Гвардейской дивизии, в районе Докучаево и других.
Некоторые горожане отмечают, что в период вскрытия реки и паводка такое качество воды - это норма. Когда это время проходит, то вода из крана становится лучше.
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