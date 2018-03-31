Как сотрудники МЧС помогали жителям Алтайского края во время паводка

Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru. Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru. Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru. Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru. Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru. Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru. Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru. Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru. Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru. Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru. Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru. Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru. Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru. Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru. Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.

Инспекторы госинспекции по маломерным судам, спасатели и пожарные оказывали помощь жителям нескольких районов Алтайского края. Они эвакуировали людей из подтопленных домов и перевозили на берег в пункты временного размещения или к родственникам, доставляли продукты питания в дома, отрезанные водой от "большой земли", проводили оповещение населения.

Работы проводились в селах Антоньевка, Усть-Ануй, Николаевка, Никольское, Алексеевка, Покровка. Всего было задействовано 45 человек, 10 единиц техники, 2 лодки.