Как сотрудники МЧС помогали жителям Алтайского края во время паводка

Сегодня, 17:40.
Происшествия

Сводная группировка МЧС Республики Алтай с 26 по 30 марта оказывала помощь населению Алтайского края, пострадавшему от паводка. Сайт ГУ МЧС по Республике Алтай опубликовал фоторепортаж и видеосюжет о работе спасателей. 

Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.
Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.
Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.
Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.
Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.
Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.
Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.
Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.
Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.
Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.
Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.
Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.
Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.
Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.
Сотрудники МЧС работают в затопленных селах Алтайского края. Фото: http://04.mchs.gov.ru.

Инспекторы госинспекции по маломерным судам, спасатели и пожарные оказывали помощь жителям нескольких районов Алтайского края. Они эвакуировали людей из подтопленных домов и перевозили на берег в пункты временного размещения или к родственникам, доставляли продукты питания в дома, отрезанные водой от "большой земли", проводили оповещение населения.

Работы проводились в селах Антоньевка, Усть-Ануй, Николаевка, Никольское, Алексеевка, Покровка. Всего было задействовано 45 человек, 10 единиц техники, 2 лодки.

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