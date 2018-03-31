Как сотрудники МЧС помогали жителям Алтайского края во время паводка

Сводная группировка МЧС Республики Алтай с 26 по 30 марта оказывала помощь населению Алтайского края, пострадавшему от паводка. Сайт ГУ МЧС по Республике Алтай опубликовал фоторепортаж и видеосюжет о работе спасателей.
Инспекторы госинспекции по маломерным судам, спасатели и пожарные оказывали помощь жителям нескольких районов Алтайского края. Они эвакуировали людей из подтопленных домов и перевозили на берег в пункты временного размещения или к родственникам, доставляли продукты питания в дома, отрезанные водой от "большой земли", проводили оповещение населения.
Работы проводились в селах Антоньевка, Усть-Ануй, Николаевка, Никольское, Алексеевка, Покровка. Всего было задействовано 45 человек, 10 единиц техники, 2 лодки.
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