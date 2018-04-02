Синоптики рассказали, когда в Алтайский край придет тепло

Погода в Алтайском крае 3 апреля

Ночью во вторник, будет -4...-9 градусов, при прояснении в восточных и предгорных районах -10...-15 градусов. На большой территории края выпадет снег, на дорогах будет гололед, местами метель. Днем столбик термометра покажет -2...+3 градуса. Синоптики прогнозируют южный ветер с переходом на западный, 5-10 м\с с усилением до 11-16 м\с.

В Барнауле прогнозируют временами снег, днём мокрый снег, слабую метель, на дорогах гололед. Ветер южный с переходом днем на западный 5-10 м/с, днём порывы могут достигнуть 15 м/с. Температура воздуха ночью -5 …-7 градусов , днем -1...+1 градус.

Погода в Алтайском крае 4 апреля

Ночью в среду местами в восточных районах небольшой снег, днём без осадков, на дорогах сильный гололед. Утром местами туман, изморозь. Ветер западный 3-8 м/с, с усилением ночью до 13 м/с. Температура воздуха ночью - 8 … -13 градусов, в западных районах до -18 градусов, днём -1 ...+4 градусов.

В Барнауле без осадков, на дорогах сильный гололед. Утром местами изморозь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10 …-12 градусов, днем 0 ...+2 градусов.

Погода в Алтайском крае 5 апреля

В четверг в регионе будет без осадков, на дорогах сильная гололедица. Утром местами изморозь, туман. Ветер южный 3-8 м/с, с усилением днём до 13 м/с. Температура воздуха ночью -5 …-10 градусов, в восточных и предгорных районах до -15 градусов, днём +5 …+10 градусов.

В Барнауле без осадков, на дорогах сильный гололед. Утром местами изморозь. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем +5 …+7 градусов.