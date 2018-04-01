На Алтай с зимовок возвращаются коршуны и журавли

Алтайские орнитологи заметили перелетных птиц в разных районах края и Барнауле. Пернатые возвращаются, надеясь на тепло, но погода в последние два дня их не балует.
В Смоленском районе уже заметили косяк серых журавлей, а у городской свалки в Барнауле обосновались сотни коршунов.
"Это не первоапрельский фотошоп и только малая часть картинки. Такую "первоапрельскую шутку" устроила природа прилетевшим птицам: -13 и сильный северный ветер", — поделился фотографией в Facebook известный алтайский орнитолог и бердвотчер Алексей Эбель.
Он же днем ранее сфотографировал трясогузку. "Минут пять пытался разглядеть этого "чирикающего", несмотря на -5 и снег, самца. А ведь основная волна этих птичек, вероятно, только покинула Африку", — посетовал орнитолог.
Остается надеяться, что потепление, которое синоптики прогнозируют на 2 апреля, поможет птицам пережить алтайскую весну.
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