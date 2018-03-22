Знаменитая алтайская самка сокола Учсын трагически погибла в Китае

"Китай — это чёрная дыра, поглощающая российских балобанов из популяций Алтае-Саянского региона", — написал в своем блоге китайский профессор Ма Минг по поводу трагической гибели самки сокола-балобана Учсын. Птица, за которой следили ученые нескольких стран, трагически погибла в марте.
В январе 2018 года Учсын, выросшая в Горном Алтае в Сайлюгемском национальном парке, перелетела из Монголии в китайскую провинцию Синьцзян. Так как птица была оснащена GPS/GSM-трекером, за ее перемещениями следили ученые из России, Монголии и Китая.
В Синьцзяне Учсын осела на два месяца, но 1 марта стало известно, что сокол не летает.
Игорь Карякин,
руководитель проекта по возрождению соколов балобанов на Алтае и в Туве:
— Передатчик фиксировал передвижения птицы на расстояние нескольких десятков метров. 6 марта сигнал перестал поступать. Китайские коллеги из университета Урумчи во главе с профессором Ма Мингом выехали на место последней локации Учсын. К 16 марта они когда проехали более 1000 километров. Было принято решение прекратить поиски птицы. И в этот же день специалисты нашли труп балобана рядом с высоковольтными ЛЭП.
По мнению ученых, самка сокола попала в сети ЛЭП, получил серьезные травмы лапы и крыла, о чем свидетельствуют результаты вскрытия китайских специалистов. Почти неделю Учсын передвигалась по земле, пока не погибла от голода.
Ма Минг,
профессор из университета Урумчи:
— Пока в Китае не будут устранены основные негативные для балобана факторы, такие как ЛЭП, химизация сельского хозяйства и браконьерство, мы будем наблюдать за угасанием российских балобанов и других редких пернатых даже после того, как решим все проблемы этих птиц в России.
Чем была известна Учсын
В июне 2017 года в национальном парке Сайлюгемский в дикое гнездо сокола-балобана были подсажены три птенца из московского питомника "Витасфера". Для пернатой пары была организована подкормка: хищники приняли "приемышей" и заботились о них как о родных. Эта акция была проведена в рамках программы WWF "Сохраним сокола-балобана на Алтае и в Туве".
Перед вылетом из гнезда трое соколят были оснащены передатчиками.
В Республике Алтай был провден конкурс на лучшее имя для этих трех приемышей. Птиц назвали Учат ("летит"), Учар ("будет летать") и Учсын ("пусть летает"). Имена, дающие надежду на долгий полет, не помогли соколам. Учар и Учат погибли после вылета из гнезда. Учсын оставалась единственной, передающей сигнал.
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