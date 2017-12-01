Ученые показали, как алтайский сокол летит через пустыню Гоби в Тибет

Самка сокола-балобана Учсын летит из Горного Алтая в Тибет, а ученые наблюдают за ее перемещением с помощью GPS/GSM-трекера, сообщила пресс-служба национального парка "Сайлюгемский".
Датчики на Учсын (в переводе с алтайского — "пусть летает") были установлены, когда она и двое ее братьев Учар и Учат были птенцами и находились в родительском гнезде в Сайлюгемском национальном парке (Кош-Агачский район Республики Алтай). К сожалению, первый брат погиб в когтях филина, а у Учата трекер вышел из строя. Поэтому следить удается только за Учсын.
Как рассказала Ольга Усольцева, пресс-секретарь национального парка, юная соколиха отправилась в свое первое длительное путешествие 16 июля. Вначале она улетела на юго-восток Алтая, после перелетела в горы Монголии, а оттуда вернулась в Сайлюгем. За это время Учсын пролетела 1,5 тысячи километров.
После балобан около месяца прожила в Монголии возле ледника горы Найрамдал (4374 м над уровнем моря). Теперь она перелетела в Китай. Здесь соколиха пролетела сотни километров через пустыню Гоби и отправилась в Тибет. В конце октября она, например, пролетела над городом Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Ученые, наблюдающие за Учсын, рады тому, несмотря на опасности и множество угроз, этот сокол летает.
Игорь Карякин,
руководитель проекта по возрождению соколов балобанов на Алтае и в Туве:
— Перелеты через высокие хребты, марш-броски на сотни километров через пустыни, говорят о её прекрасном состоянии и мы искренне надеемся, что она успешно перезимует и вернётся в родные края.
Справка
Проект по восстановлению популяций балобана в Алтае-Саянском регионе, реализуемый Российской сетью изучения и охраны пернатых хищников, поддержан Алтае-Саянским отделением WWF, корпорацией "Сибирское здоровье", Сайлюгемским национальным парком и заповедником "Убсунурская котловина", а также Питомником редких видов птиц "Витасфера" (Москва) и ООО "Сибэкоцентр".
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