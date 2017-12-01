Ученые показали, как алтайский сокол летит через пустыню Гоби в Тибет

Самка сокола-балобана Учсын в полёте. Фото : Игорь Карякин. Соколы-балобаны в гнезде (Учсын слева). Фото : Д. Штоль. Самка сокола-балобана Учсын в полёте. Фото : Игорь Карякин.

Датчики на Учсын (в переводе с алтайского — "пусть летает") были установлены, когда она и двое ее братьев Учар и Учат были птенцами и находились в родительском гнезде в Сайлюгемском национальном парке (Кош-Агачский район Республики Алтай). К сожалению, первый брат погиб в когтях филина, а у Учата трекер вышел из строя. Поэтому следить удается только за Учсын.

Как рассказала Ольга Усольцева, пресс-секретарь национального парка, юная соколиха отправилась в свое первое длительное путешествие 16 июля. Вначале она улетела на юго-восток Алтая, после перелетела в горы Монголии, а оттуда вернулась в Сайлюгем. За это время Учсын пролетела 1,5 тысячи километров.

После балобан около месяца прожила в Монголии возле ледника горы Найрамдал (4374 м над уровнем моря). Теперь она перелетела в Китай. Здесь соколиха пролетела сотни километров через пустыню Гоби и отправилась в Тибет. В конце октября она, например, пролетела над городом Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Ученые, наблюдающие за Учсын, рады тому, несмотря на опасности и множество угроз, этот сокол летает.

Игорь Карякин,

руководитель проекта по возрождению соколов балобанов на Алтае и в Туве:

— Перелеты через высокие хребты, марш-броски на сотни километров через пустыни, говорят о её прекрасном состоянии и мы искренне надеемся, что она успешно перезимует и вернётся в родные края.

Справка

Проект по восстановлению популяций балобана в Алтае-Саянском регионе, реализуемый Российской сетью изучения и охраны пернатых хищников, поддержан Алтае-Саянским отделением WWF, корпорацией "Сибирское здоровье", Сайлюгемским национальным парком и заповедником "Убсунурская котловина", а также Питомником редких видов птиц "Витасфера" (Москва) и ООО "Сибэкоцентр".