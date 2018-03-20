На Алтае сфотографировали рассерженного дикого кота-манула

Как рассказал инспектор, кот неспешно прогуливался по урочищу Камтытугем. Оргунов, ехавший на патрульной машине, заметил манула в бинокль. Инспектор подкатил поближе, поздоровался с котом и сделал несколько снимков.

Манул всем своим видом демонстрировал решимость, мол, готов к прыжку, если инспектор сделает еще шаг. Поэтому Валерию пришлось вскоре ретироваться, чтобы сильно не дразнить зверя.

В Сайлюгемском парке рассказали, что по своей природе манул не особый забияка, однако в момент опасности храбро бросается на врага. В данном случае для зверя инспектор никакой угрозы не представлял. Валерий Оргунов, сделав несколько кадров с расстояния в метр, сотрудник парка отправился дальше патрулировать территорию. А в в память об этой встрече оставил фото очень сердитого кота.

Справка

Манул или палласов кот занесен в Красную книгу Российской Федерации. Данный вид обитает на территории национального парка "Сайлюгемский" и на большей части территории Кош-Агачского района.

За последние 10-15 лет манул в открытых степях был практически истреблён, и его ареал приобретает вид изолированных очагов. Охота на него запрещена повсеместно. Однако браконьеров это не останавливает — мех у манула самый пушистый и густой среди кошачьих.