На Алтае сфотографировали рассерженного дикого кота-манула

Довольно редкое фото дикого кота-манула сделал инспектор Валерий Оргунов в Сайлюгемском национальном парке.
Как рассказал инспектор, кот неспешно прогуливался по урочищу Камтытугем. Оргунов, ехавший на патрульной машине, заметил манула в бинокль. Инспектор подкатил поближе, поздоровался с котом и сделал несколько снимков.
Манул всем своим видом демонстрировал решимость, мол, готов к прыжку, если инспектор сделает еще шаг. Поэтому Валерию пришлось вскоре ретироваться, чтобы сильно не дразнить зверя.
В Сайлюгемском парке рассказали, что по своей природе манул не особый забияка, однако в момент опасности храбро бросается на врага. В данном случае для зверя инспектор никакой угрозы не представлял. Валерий Оргунов, сделав несколько кадров с расстояния в метр, сотрудник парка отправился дальше патрулировать территорию. А в в память об этой встрече оставил фото очень сердитого кота.
Справка
Манул или палласов кот занесен в Красную книгу Российской Федерации. Данный вид обитает на территории национального парка "Сайлюгемский" и на большей части территории Кош-Агачского района.
За последние 10-15 лет манул в открытых степях был практически истреблён, и его ареал приобретает вид изолированных очагов. Охота на него запрещена повсеместно. Однако браконьеров это не останавливает — мех у манула самый пушистый и густой среди кошачьих.
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