Около 700 лебедей вскоре покинут уникальное алтайское озеро

Лебеди в Лебедином заказнике. Фото: anya_nyura instagram.com. Лебеди-кликуны. Фото: altairegion22.ru. Лебеди-кликуны. Фото: altairegion22.ru. Лебеди в заказнике "Лебединый". Фото: altaipriroda.ru. Лебеди на Алтае. Фото: Светлана Казина. Лебеди на Алтае. Фото: Светлана Казина. Лебеди на Алтае. Фото: Светлана Казина. Лебеди на Алтае. Фото: Светлана Казина.

В этом году в заказнике зимуют около 700 лебедей. Их число ежегодно растет. Еще три года назад говорили о 500 лебедях, прилетающих сюда на зимовку. В среднем каждый год число увеличивается на 60-100 особей.

Всю зиму лебедей подкармливает егерь. Без участия человека, без дополнительной подкормки такое большое число птиц не смогло бы нормально зимовать и кормиться, утверждают в Минприроды.

Чуть раньше, в начале февраля, ученые сообщили, что в этом году в регионе зимовали около 1 тыс. лебедей. Об этом говорят результаты учета, организованного в рамках общероссийского проекта "Серая шейка".

Алексей Эбель,

орнитолог: