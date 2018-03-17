Около 700 лебедей вскоре покинут уникальное алтайское озеро

Порядка 700 лебедей, которые ежегодно прилетают зимовать на озеро Светлое в Советский район Алтайского края, в апреле улетят на гнездование в полярные районы. Всех желающих полюбоваться ими региональное Минприроды просит поторопиться.
В этом году в заказнике зимуют около 700 лебедей. Их число ежегодно растет. Еще три года назад говорили о 500 лебедях, прилетающих сюда на зимовку. В среднем каждый год число увеличивается на 60-100 особей.
Всю зиму лебедей подкармливает егерь. Без участия человека, без дополнительной подкормки такое большое число птиц не смогло бы нормально зимовать и кормиться, утверждают в Минприроды.
Чуть раньше, в начале февраля, ученые сообщили, что в этом году в регионе зимовали около 1 тыс. лебедей. Об этом говорят результаты учета, организованного в рамках общероссийского проекта "Серая шейка".
Алексей Эбель,
орнитолог:
— В заказнике "Лебединый" вновь зафиксировано рекордное количество зимующих лебедей - 802 особи! Также несколько увеличилось и количество зимующих лебедей у Бийска, в этом году их насчитали 125 особей, то есть можно говорить, что в Алтайском крае в целом зимует уже почти тысяча этих птиц!
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