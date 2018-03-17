Около 700 лебедей вскоре покинут уникальное алтайское озеро

Сегодня, 14:45.
Жизнь

Порядка 700 лебедей, которые ежегодно прилетают зимовать на озеро Светлое в Советский район Алтайского края, в апреле улетят на гнездование в полярные районы. Всех желающих полюбоваться ими региональное Минприроды просит поторопиться. 

Лебеди в Лебедином заказнике. Фото: anya_nyura instagram.com.
Лебеди-кликуны. Фото: altairegion22.ru.
Лебеди-кликуны. Фото: altairegion22.ru.
Лебеди в заказнике "Лебединый". Фото: altaipriroda.ru.
Лебеди на Алтае. Фото: Светлана Казина.
Лебеди на Алтае. Фото: Светлана Казина.
Лебеди на Алтае. Фото: Светлана Казина.
Лебеди на Алтае. Фото: Светлана Казина.

В этом году в заказнике зимуют около 700 лебедей. Их число ежегодно растет. Еще три года назад говорили о 500 лебедях, прилетающих сюда на зимовку. В среднем каждый год число увеличивается на 60-100 особей.

Всю зиму лебедей подкармливает егерь. Без участия человека, без дополнительной подкормки такое большое число птиц не смогло бы нормально зимовать и кормиться, утверждают в Минприроды.

Чуть раньше, в начале февраля, ученые сообщили, что в этом году в регионе зимовали около 1 тыс. лебедей. Об этом говорят результаты учета, организованного в рамках общероссийского проекта "Серая шейка". 

Алексей Эбель,
орнитолог:

— В заказнике "Лебединый" вновь зафиксировано рекордное количество зимующих лебедей - 802 особи! Также несколько увеличилось и количество зимующих лебедей у Бийска, в этом году их насчитали 125 особей, то есть можно говорить, что в Алтайском крае в целом зимует уже почти тысяча этих птиц!

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