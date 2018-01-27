Из-за морозов птицам увеличили норму кормов в заказнике "Лебединый"

На время сильных морозов птицам повысили дневную норму корма до 300 килограммов в день. Всего на зиму 700 лебедям и уткам необходимо около 20 тонн корма. Средства на закупку овса, ячменя и гороха для птиц выделил Газпром.

Озеро затягивается льдом, но полностью оно не замерзнет — со дна водоема бьют теплые ключи. Сейчас размер полыньи на озере около пяти гектаров. По словам егеря заказника "Лебединый" Владимира Никулинского, этой поверхности хватает для размещения около 700 зимующих на озере лебедей и другой водоплавающей птицы.

"В прошлые годы температура воздуха на озере опускалась до -53 градусов, но даже такой сильный мороз не сковал озеро льдом. В этом году температура воздуха чуть ниже -40 градусов", - рассказал егерь, сообщается на сайте правительства Алтайского края.

По словам егеря, птицам на озере комфортно.

Справка

В природный заказник "Лебединый" в Алтайском крае ежегодно прилетают на зимовку лебеди-кликуны. Здесь расположена смотровая площадка для наблюдений за зимующими на незамерзающем озере птицами. К их прилету в регионе приурочен праздник открытия зимнего туристического сезона "Алтайская зимовка".