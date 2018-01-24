В Алтайском крае из-за морозов заледенело незамерзающее озеро в заказнике "Лебединый"

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Жизнь

Незамерзающая поверхность озера Светлое сократилась в пять раз и сейчас составляет около 5 гектаров, все остальное сковало льдом, сообщают "Вести Алтай". В заказнике зимует около 700 лебедей-кликунов.

В "Лебедином заказнике" во время "Алтайской зимовки". 17 декабря 2017 года.
В "Лебедином заказнике" во время "Алтайской зимовки". 17 декабря 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

По словам Владимира Никулинского, егеря заказника "Лебединый", сейчас температура воды +6 градусов. Места для птиц пока хватает. Лебедей кормят овсом, ячменем и горохом, птицам дают до 300 килограммов корма на день.

На этой неделе из-за холода в заказнике не было ни одного туриста. Тем не менее, сюда приехало много фотографов, которые ежедневно с восходом солнца выходят на озеро и до самого заката снимают лебедей.

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