В Алтайском крае из-за морозов заледенело незамерзающее озеро в заказнике "Лебединый"

По словам Владимира Никулинского, егеря заказника "Лебединый", сейчас температура воды +6 градусов. Места для птиц пока хватает. Лебедей кормят овсом, ячменем и горохом, птицам дают до 300 килограммов корма на день.

На этой неделе из-за холода в заказнике не было ни одного туриста. Тем не менее, сюда приехало много фотографов, которые ежедневно с восходом солнца выходят на озеро и до самого заката снимают лебедей.