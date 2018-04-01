-17 и дожди: алтайские синоптики предсказали "нормальный" апрель

Синоптики выдали предварительный прогноз погоды на апрель в Алтайском крае. Как сообщает МЧС, в среднем температура в апреле будет нормальной, но без перепадов не обойдется: будет и -17, и +24. Предгорным и горным районам грозят обильные осадки.
В первой половине месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от 0...-5 до -7...-12, местами до -17. Днем столбики термометров будут "скакать" от -2...+3 до -1...-6.
Во второй половине месяца колебания температуры ночью ожидаются в пределах -8...+2, днем от +6...+11 до +13...+18, местами +19...+24.
Средняя месячная температура воздуха в течение месяца ожидается в пределах +3...+6, что около нормы.
Месячное количество осадков предполагается около нормы. В центральных районах крае будет больше нормы — до 37 мм, в предгорных и горных районах — от 39 до 70 мм.
В течение месяца ожидается вскрытие рек бассейна Оби. Возможны заторы, подтопления. Начнется лесопожарный период.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.