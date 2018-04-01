-17 и дожди: алтайские синоптики предсказали "нормальный" апрель

В первой половине месяца ожидаются колебания температуры воздуха ночью от 0...-5 до -7...-12, местами до -17. Днем столбики термометров будут "скакать" от -2...+3 до -1...-6.

Во второй половине месяца колебания температуры ночью ожидаются в пределах -8...+2, днем от +6...+11 до +13...+18, местами +19...+24.

Средняя месячная температура воздуха в течение месяца ожидается в пределах +3...+6, что около нормы.

Месячное количество осадков предполагается около нормы. В центральных районах крае будет больше нормы — до 37 мм, в предгорных и горных районах — от 39 до 70 мм.

В течение месяца ожидается вскрытие рек бассейна Оби. Возможны заторы, подтопления. Начнется лесопожарный период.