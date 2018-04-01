Вербное воскресенье 2018: что нельзя делать в этот день

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Жизнь

Вход Господень в Иерусалим — один из главных праздников православной церкви. В России у этого праздника есть еще одно название — Вербное воскресенье. Его празднуют за неделю до Пасхи. В этот день существует много ограничений и запретов. Рассказываем, в чем суть праздника, и почему в этот день нельзя веселиться, расчесывать волосы и выпивать. 

Верба.
Верба. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
1 Когда Вербное воскресенье в 2018 году?

Вербное воскресенье в 2018 году выпадает на 1 апреля. Это шестая неделя Великого поста.

2 В чем суть Вербного воскресенья?

Церковное название праздника — Вход Господень в Иерусалим. В этот день Иисус Христос на осле въехал в Иерусалим, и народ приветствовал и чествовал его за совершенное накануне чудо — воскресение друга Христа по имени Лазарь (событие известно как Лазарева суббота).

Еще одно название Вербного воскресенья — Пальмовое воскресенье. Под ноги ослу, на котором ехал Христос, стелили пальмовые листья как перед победителем и спасителем. 

Алкоголь.
Алкоголь.
Что нельзя делать в Вербное воскресенье?
  • В Вербное воскресенье нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать квартиру и шить. Считается, что 1 апреля нужно уделить время молитве.
  • В этот день нельзя посещать клубы, ходить на концерты и другие увеселительные мероприятия.
  • Запрещено пить алкоголь (за исключением вина).
  • По старым традициям в Вербное воскресенье нельзя расчесывать волосы.
  • Не стоит в этот день ссориться и ругаться с близкими людьми, а также отказывать в просьбах.
  • В Вербное воскресенье нельзя проводить поминальный обед.
  • В этот день запрещено срезать ветки с деревьев, которые растут около кладбища. Посещение кладбищ несет печальные эмоции, которые могут омрачить этот праздник. Лучше заранее сходите в церковь и помолитесь за упокой души человека, на могилу которого едете.
В Барнауле на улице Короленко распустилась верба. 28 марта 2017 года.
В Барнауле на улице Короленко распустилась верба. 28 марта 2017 года.
4 Что нужно делать в Вербное воскресенье-2018?

В Вербное воскресенье верующие ходят на богослужения в храмы, исповедуются и причащаются. С собой они берут букеты из веточек вербы. Обычно их продают около храмов или на рынках. Во время службы веточки освящают.

Затем освященную вербу приносят в дом и ставят около икон. Считается, что они охраняют семью от несчастий, болезней, порчи, а дом от пожаров и наводнений. По традиции, верба должна простоять в доме год. 

Согласно обычаям, чтобы быть здоровыми, люди несильно били друг друга ветвями вербы и желали здоровья и благополучия в семье. 

Существует мнение, что в Вербное воскресенье нужно заняться пересадкой комнатных растений. Если это сделать, они будут отлично расти и привлекут в дом богатство. 

Рыба. Блюдо.
Рыба. Блюдо.
Что можно есть на Вербное воскресенье 2018?

В Вербное воскресенье нельзя готовить горячую пищу, так как продолжается Великий пост. Поэтому еда должна быть постной. Допускается рыба, красное вино и растительное масло. После Вербного воскресенья начинается Страстная седмица — неделя особенно строгого поста перед Пасхой.

6 Какие традиции и приметы связаны с Вербным воскресеньем?

В России христианские традиции тесно переплетаются с различными суевериями. Например, освященной вербе приписывают целительные или магические свойства. Мужчины в этот день носили почки вербы как талисманы для придания мужской силы.

Существует много примет, связанных с Вербным воскресеньем. Если погода теплая — то будет хороший урожай фруктов, а холодная — яровых хлебов.

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