Вербное воскресенье 2018: что нельзя делать в этот день

Вход Господень в Иерусалим — один из главных праздников православной церкви. В России у этого праздника есть еще одно название — Вербное воскресенье. Его празднуют за неделю до Пасхи. В этот день существует много ограничений и запретов. Рассказываем, в чем суть праздника, и почему в этот день нельзя веселиться, расчесывать волосы и выпивать.
Вербное воскресенье в 2018 году выпадает на 1 апреля. Это шестая неделя Великого поста.
Церковное название праздника — Вход Господень в Иерусалим. В этот день Иисус Христос на осле въехал в Иерусалим, и народ приветствовал и чествовал его за совершенное накануне чудо — воскресение друга Христа по имени Лазарь (событие известно как Лазарева суббота).
Еще одно название Вербного воскресенья — Пальмовое воскресенье. Под ноги ослу, на котором ехал Христос, стелили пальмовые листья как перед победителем и спасителем.
- В Вербное воскресенье нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать квартиру и шить. Считается, что 1 апреля нужно уделить время молитве.
- В этот день нельзя посещать клубы, ходить на концерты и другие увеселительные мероприятия.
- Запрещено пить алкоголь (за исключением вина).
- По старым традициям в Вербное воскресенье нельзя расчесывать волосы.
- Не стоит в этот день ссориться и ругаться с близкими людьми, а также отказывать в просьбах.
- В Вербное воскресенье нельзя проводить поминальный обед.
- В этот день запрещено срезать ветки с деревьев, которые растут около кладбища. Посещение кладбищ несет печальные эмоции, которые могут омрачить этот праздник. Лучше заранее сходите в церковь и помолитесь за упокой души человека, на могилу которого едете.
В Вербное воскресенье верующие ходят на богослужения в храмы, исповедуются и причащаются. С собой они берут букеты из веточек вербы. Обычно их продают около храмов или на рынках. Во время службы веточки освящают.
Затем освященную вербу приносят в дом и ставят около икон. Считается, что они охраняют семью от несчастий, болезней, порчи, а дом от пожаров и наводнений. По традиции, верба должна простоять в доме год.
Согласно обычаям, чтобы быть здоровыми, люди несильно били друг друга ветвями вербы и желали здоровья и благополучия в семье.
Существует мнение, что в Вербное воскресенье нужно заняться пересадкой комнатных растений. Если это сделать, они будут отлично расти и привлекут в дом богатство.
В Вербное воскресенье нельзя готовить горячую пищу, так как продолжается Великий пост. Поэтому еда должна быть постной. Допускается рыба, красное вино и растительное масло. После Вербного воскресенья начинается Страстная седмица — неделя особенно строгого поста перед Пасхой.
В России христианские традиции тесно переплетаются с различными суевериями. Например, освященной вербе приписывают целительные или магические свойства. Мужчины в этот день носили почки вербы как талисманы для придания мужской силы.
Существует много примет, связанных с Вербным воскресеньем. Если погода теплая — то будет хороший урожай фруктов, а холодная — яровых хлебов.
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