Вербное воскресенье 2018: что нельзя делать в этот день

4 Что нужно делать в Вербное воскресенье-2018?

В Вербное воскресенье верующие ходят на богослужения в храмы, исповедуются и причащаются. С собой они берут букеты из веточек вербы. Обычно их продают около храмов или на рынках. Во время службы веточки освящают.

Затем освященную вербу приносят в дом и ставят около икон. Считается, что они охраняют семью от несчастий, болезней, порчи, а дом от пожаров и наводнений. По традиции, верба должна простоять в доме год.

Согласно обычаям, чтобы быть здоровыми, люди несильно били друг друга ветвями вербы и желали здоровья и благополучия в семье.

Существует мнение, что в Вербное воскресенье нужно заняться пересадкой комнатных растений. Если это сделать, они будут отлично расти и привлекут в дом богатство.