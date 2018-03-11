Чистый четверг — это четвертый день Страстной недели, последней недели Великого поста. По-другому этот день называют еще Великим четвергом. Altapress.ru – о том, когда Чистый четверг в 2018 году, и что следует делать в этот день по церковным традициям.
Какого числа Великий четверг в этом году?
В 2018 году Чистый четверг наступает 5 апреля.
Какому событию посвящен Чистый четверг?
В этот день православные вспоминают о Тайной Вечери, во время которой Иисус Христос установил главное церковное таинство - Причастие. Он раздал ученикам хлеб и вино, сказав, что это — его тело, которое будет предано страданиям, и кровь, которая прольется за всех людей. Все христиане чтят этот обряд. Верующие едят хлеб и вино, подразумевая под ними тело и кровь Христа.
В чем суть Чистого четверга?
Во время Тайное Вечери Иисус Христом омыл ноги ученикам, показав пример смирения. Православные полагают, что значение Чистого четверга — показать, как важно быть искренним и терпимым, и что необходимо заботиться об окружающих.
Что нужно делать в Чистый четверг 2018?
В Великий четверг нужно привезти в порядок и душу, и дом. В этот день нужно сходить в церковь, исповедоваться и причаститься, а затем чисто-начисто убрать дом. Выкинуть старый хлам, вымыть труднодоступные уголки. А еще в Чистый четверг можно начинать печь куличи.
А что нельзя делать в Великий четверг?
5 апреля нежелательно ругаться. Ведь это - почти конец Великого поста 2018, идет Страстная неделя. В этот период православные вспоминают о страданиях и смерти Иисуса Христа и готовятся к празднованию Воскресения Христа. В Чистый четверг, напротив, нужно помириться с близкими и друзьями.
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