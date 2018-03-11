Когда Чистый четверг в 2018 году?

Какого числа Великий четверг в этом году?

В 2018 году Чистый четверг наступает 5 апреля.

Какому событию посвящен Чистый четверг?

В этот день православные вспоминают о Тайной Вечери, во время которой Иисус Христос установил главное церковное таинство - Причастие. Он раздал ученикам хлеб и вино, сказав, что это — его тело, которое будет предано страданиям, и кровь, которая прольется за всех людей. Все христиане чтят этот обряд. Верующие едят хлеб и вино, подразумевая под ними тело и кровь Христа.

В чем суть Чистого четверга?

Во время Тайное Вечери Иисус Христом омыл ноги ученикам, показав пример смирения. Православные полагают, что значение Чистого четверга — показать, как важно быть искренним и терпимым, и что необходимо заботиться об окружающих.

Что нужно делать в Чистый четверг 2018?

В Великий четверг нужно привезти в порядок и душу, и дом. В этот день нужно сходить в церковь, исповедоваться и причаститься, а затем чисто-начисто убрать дом. Выкинуть старый хлам, вымыть труднодоступные уголки. А еще в Чистый четверг можно начинать печь куличи.

А что нельзя делать в Великий четверг?

5 апреля нежелательно ругаться. Ведь это - почти конец Великого поста 2018, идет Страстная неделя. В этот период православные вспоминают о страданиях и смерти Иисуса Христа и готовятся к празднованию Воскресения Христа. В Чистый четверг, напротив, нужно помириться с близкими и друзьями.