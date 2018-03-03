Без мазохизма: лакомства на Великий пост-2018

Какие сладости можно есть в Великий пост?

Вопреки расхожему мнению, даже в пост сладкоежки могут порадовать себя. Разрешенные лакомства могут быть намного полезнее привычных и не постных. Во время Великого поста-2018 можно употреблять натуральный мед, орехи, фруктовое и ягодное варенье, джемы, сухофрукты, натуральный мармелад, галетное печенье, халву.

Можно ли шоколад в Великий пост?

Можно. Но только черный (горький) шоколад без добавления молока.

Можно ли выпечку в Великий пост?

Да, ведь она тоже может быть постной. Традиционная сладость в пост — медовая коврижка.

Как готовить медовую коврижку:

Смешиваем 250 г сахара, 250 мл воды, 100 мл растительного масла и 2 ст. ложки меда, затем нагреваем смесь. Сахар должен раствориться. Затем кладем 2 ст. ложки какао, 1 ч. ложку разрыхлителя, корицу и ваниль по вкусу. Добавим 320 г муки, 80 г дробленых орехов, 80 г распаренного изюма. Замешиваем, тесто должно быть густое. Выпекать сорок минут в духовке при 180°. Коврижку можно смазать вареньем.

О чем важно помнить в Великий пост-2018?

Нужно думать не только о постном меню, но и о своих поступках и намерениях. Здесь уместно вспомнить литературный анекдот: убили на дороге разбойники человека. Обыскали его, нашли котомку. В ней хлеб и сало. Хлеб разбойники забрали, а сало не тронули — ведь Великий пост.

Какой вред здоровью может нанести строгий пост?

Слишком строгое соблюдение Великого поста может закончиться обмороком, ухудшением состояния здоровья, обострением хронических заболеваний, говорится на сайте Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Специалисты рекомендуют поститься взвешенно и разумно, чтобы не навредить своему здоровью.