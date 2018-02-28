Постные блюда Великого поста на каждый день

19 февраля для православных начинается Великий Пост. Он будет длиться по 8 апреля — до Пасхи. Традиционно в это время православные отказываются от многих продуктов. Из-за ограничений в еде могут возникать трудности в приготовлении блюд. Altapress.ru собрал несколько блюд, которые без особых трудностей можно приготовить в Великий пост на каждый день.
Первое блюдо
- борщ,
- щи,
- гороховый суп,
- гречневый суп,
- грибной суп,
- фасолевый суп,
- уха из консервы (на Благовещенье и в Вербное воскресенье, когда будет разрешена рыба);
На второе
- картофельное пюре,
- тушеная капуста,
- рис с овощами,
- тушеные овощи,
- гуляш из морепродуктов (по выходным и праздникам),
- жареная или тушеная рыба (в дни, когда это разрешено),
- разнообразные каши на воде с добавлением растительного масла.
Салаты
- фасоль с морковью и чесноком,
- квашеная капуста с луком и отварным картофелем,
- винегрет,
- свежая капуста с яблоками и морковью,
- свекольный,
- для заправки салатов используется разное растительное масло — подсолнечное, оливковое, льняное.
Напитки
- травяные чаи;
- ягодные морсы;
- компот из сухофруктов;
- овощные и фруктовые соки.
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