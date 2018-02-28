Постные блюда Великого поста на каждый день

19 февраля для православных начинается Великий Пост. Он будет длиться по 8 апреля — до Пасхи. Традиционно в это время православные отказываются от многих продуктов. Из-за ограничений в еде могут возникать трудности в приготовлении блюд. Altapress.ru собрал несколько блюд, которые без особых трудностей можно приготовить в Великий пост на каждый день.

Первое блюдо борщ,

щи,

гороховый суп,

гречневый суп,

грибной суп,

фасолевый суп,

уха из консервы (на Благовещенье и в Вербное воскресенье, когда будет разрешена рыба); На второе картофельное пюре,

тушеная капуста,

рис с овощами,

тушеные овощи,

гуляш из морепродуктов (по выходным и праздникам),

жареная или тушеная рыба (в дни, когда это разрешено),

разнообразные каши на воде с добавлением растительного масла. Салаты фасоль с морковью и чесноком,

квашеная капуста с луком и отварным картофелем,

винегрет,

свежая капуста с яблоками и морковью,

свекольный,

для заправки салатов используется разное растительное масло — подсолнечное, оливковое, льняное. Напитки травяные чаи;

ягодные морсы;

компот из сухофруктов;

овощные и фруктовые соки.