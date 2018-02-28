Постные блюда Великого поста на каждый день

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Жизнь

19 февраля для православных начинается Великий Пост. Он будет длиться по 8 апреля — до Пасхи. Традиционно в это время православные отказываются от многих продуктов. Из-за ограничений в еде могут возникать трудности в приготовлении блюд. Altapress.ru собрал несколько блюд, которые без особых трудностей можно приготовить в Великий пост на каждый день.

Суп.
Суп. Фото: СС0.

Первое блюдо

  • борщ,
  • щи,
  • гороховый суп,
  • гречневый суп,
  • грибной суп,
  • фасолевый суп,
  • уха из консервы (на Благовещенье и в Вербное воскресенье, когда будет разрешена рыба);

На второе

  • картофельное пюре,
  • тушеная капуста,
  • рис с овощами,
  • тушеные овощи,
  • гуляш из морепродуктов (по выходным и праздникам),
  • жареная или тушеная рыба (в дни, когда это разрешено),
  • разнообразные каши на воде с добавлением растительного масла.
Винегрет.
Винегрет.

Салаты

  • фасоль с морковью и чесноком,
  • квашеная капуста с луком и отварным картофелем,
  • винегрет,
  • свежая капуста с яблоками и морковью,
  • свекольный,
  • для заправки салатов используется разное растительное масло — подсолнечное, оливковое, льняное.

Напитки

  • травяные чаи;
  • ягодные морсы;
  • компот из сухофруктов;
  • овощные и фруктовые соки.
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