Великий Пост 2018: питание по дням

19 февраля для православных начинается Великий Пост. Он будет длиться по 8 апреля — до Пасхи. Великий пост — время, когда христиане освобождают свои тело и душу от земных потребностей. Истинный пост, помимо воздержания от употребления пищи, должен сопровождаться молитвами и покаянием. Рассказываем, как питаться в Великий пост.
Как питаться на Великий пост?
Во время Великого поста желательно питаться только один раз в день, а по субботам и воскресеньям — можно два раза в день.
По понедельникам, средам, пятницам всем мирянам можно употреблять холодную пищу, а по вторникам, четвергам — горячую пищу. Все блюда нужно есть без растительного масла.
Что нельзя есть во время Великого поста?
Прежде всего, следует отказаться от таких продуктов:
- мяса, курицы, рыбы, молока, яиц,
- майонеза и сливочного масла,
- белого хлеба и булочек,
- конфет и других кондитерских изделий,
- алкоголя.
Когда можно есть рыбу в Великий пост 2018?
Великий пост может быть как строгим, так и нестрогим. Во втором случае верующие могут есть рыбу и в небольшом количестве добавлять в пищу масло.
Считается, что в Благовещение и Вербное воскресенье можно есть рыбу, а накануне Вербного воскресенья — в Лазареву субботу — можно употреблять рыбную икру.
Что можно есть во время Великого поста?
Продукты, которые можно употреблять во время поста:
- бобовые, семечки, орехи, сухофрукты,
- соления и квашения, овощи, соки, ягоды, варенья,
- замороженные и свежие овощи, фрукты,
- грибы,
- зелень и пряности,
- соевые майонез, творог, молоко, йогурт и сыр,
- крупы и хлебобулочные изделия, не содержащие сдобы.
Великий пост-2018: календарь питания по дням
Что можно есть в первую неделю Великого поста 2018 (с 19 по 25 февраля):
1 день — воздержание от пищи.
2 день — вареная еда без масла.
3 день — сырая еда без масла.
4 день — вареная еда без масла.
5 день — сырая еда без масла.
6 день — вареная еда с маслом и вином.
Что можно есть во вторую неделю Великого поста 2018 (с 26 февраля по 4 марта)
1 день — сырая еда без масла.
2 день — вареная еда без масла.
3 день — сырая еда без масла.
4 день — вареная еда без масла.
5 день — сырая еда без масла.
6 день — вареная еда с маслом и вином.
7 день — вареная еда с маслом и вином.
Что можно есть в третью неделю Великого поста 2018 (с 5 по 11 марта):
1 день — сырая еда без масла.
2 день — вареная еда без масла.
3 день — сырая еда без масла.
4 день — вареная еда без масла.
5 день — сырая еда без масла.
6 день — вареная еда с маслом и вином.
7 день (Благовещение Пресвятой Богородицы) — вареная еда с маслом и вином.
Что можно есть в четвертую неделю Великого поста 2018 (с 12 по 18 марта):
1 день — сырая еда без масла.
2 день — вареная еда без масла.
3 день — сырая еда без масла.
4 день — вареная еда без масла.
5 день — сырая еда без масла.
6 день — вареная еда с маслом и вином.
7 день — вареная еда с маслом и вином.
Что можно есть в пятую неделю Великого поста 2018 (с 19 по 25 марта):
1 день — сырая еда без масла.
2 день — вареная еда без масла.
3 день — сырая еда без масла.
4 день — вареная еда с маслом.
5 день — сырая еда без масла.
6 день — вареная еда с маслом и вином.
7 день — вареная еда с маслом и вином.
Что можно есть в шестую неделю Великого поста 2018 (с 26 марта по 1 апреля):
1 день — сырая еда без масла.
2 день — вареная еда без масла.
3 день — сырая еда без масла.
4 день — вареная еда без масла.
5 день — сырая еда без масла.
6 день (Лазарева суббота) — вареная еда с маслом, вино, икра.
7 день (Вербное воскресенье) — разрешается рыба.
Что можно есть в седьмую неделю Великого поста 2018 (с 2 по 7 апреля):
1 день — сырая еда без масла.
2 день — сырая еда без масла.
3 день — сырая еда без масла.
4 день — вареная еда с маслом, вино.
5 день — ничего не едят.
6 день — вареная еда без масла.
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