Великий Пост 2018: питание по дням

Как питаться на Великий пост?

Во время Великого поста желательно питаться только один раз в день, а по субботам и воскресеньям — можно два раза в день.

По понедельникам, средам, пятницам всем мирянам можно употреблять холодную пищу, а по вторникам, четвергам — горячую пищу. Все блюда нужно есть без растительного масла.

Что нельзя есть во время Великого поста?

Прежде всего, следует отказаться от таких продуктов:

мяса, курицы, рыбы, молока, яиц,

майонеза и сливочного масла,

белого хлеба и булочек,

конфет и других кондитерских изделий,

алкоголя.

Когда можно есть рыбу в Великий пост 2018?

Великий пост может быть как строгим, так и нестрогим. Во втором случае верующие могут есть рыбу и в небольшом количестве добавлять в пищу масло.

Считается, что в Благовещение и Вербное воскресенье можно есть рыбу, а накануне Вербного воскресенья — в Лазареву субботу — можно употреблять рыбную икру.

Что можно есть во время Великого поста?

Продукты, которые можно употреблять во время поста:

бобовые, семечки, орехи, сухофрукты,

соления и квашения, овощи, соки, ягоды, варенья,

замороженные и свежие овощи, фрукты,

грибы,

зелень и пряности,

соевые майонез, творог, молоко, йогурт и сыр,

крупы и хлебобулочные изделия, не содержащие сдобы.

Великий пост-2018: календарь питания по дням

Что можно есть в первую неделю Великого поста 2018 (с 19 по 25 февраля):

1 день — воздержание от пищи.

2 день — вареная еда без масла.

3 день — сырая еда без масла.

4 день — вареная еда без масла.

5 день — сырая еда без масла.

6 день — вареная еда с маслом и вином.

Что можно есть во вторую неделю Великого поста 2018 (с 26 февраля по 4 марта)

1 день — сырая еда без масла.

2 день — вареная еда без масла.

3 день — сырая еда без масла.

4 день — вареная еда без масла.

5 день — сырая еда без масла.

6 день — вареная еда с маслом и вином.

7 день — вареная еда с маслом и вином.

Что можно есть в третью неделю Великого поста 2018 (с 5 по 11 марта):

1 день — сырая еда без масла.

2 день — вареная еда без масла.

3 день — сырая еда без масла.

4 день — вареная еда без масла.

5 день — сырая еда без масла.

6 день — вареная еда с маслом и вином.

7 день (Благовещение Пресвятой Богородицы) — вареная еда с маслом и вином.

Что можно есть в четвертую неделю Великого поста 2018 (с 12 по 18 марта):

1 день — сырая еда без масла.

2 день — вареная еда без масла.

3 день — сырая еда без масла.

4 день — вареная еда без масла.

5 день — сырая еда без масла.

6 день — вареная еда с маслом и вином.

7 день — вареная еда с маслом и вином.

Что можно есть в пятую неделю Великого поста 2018 (с 19 по 25 марта):

1 день — сырая еда без масла.

2 день — вареная еда без масла.

3 день — сырая еда без масла.

4 день — вареная еда с маслом.

5 день — сырая еда без масла.

6 день — вареная еда с маслом и вином.

7 день — вареная еда с маслом и вином.

Что можно есть в шестую неделю Великого поста 2018 (с 26 марта по 1 апреля):

1 день — сырая еда без масла.

2 день — вареная еда без масла.

3 день — сырая еда без масла.

4 день — вареная еда без масла.

5 день — сырая еда без масла.

6 день (Лазарева суббота) — вареная еда с маслом, вино, икра.

7 день (Вербное воскресенье) — разрешается рыба.

Что можно есть в седьмую неделю Великого поста 2018 (с 2 по 7 апреля):

1 день — сырая еда без масла.

2 день — сырая еда без масла.

3 день — сырая еда без масла.

4 день — вареная еда с маслом, вино.

5 день — ничего не едят.

6 день — вареная еда без масла.

8 апреля 2018 года будет Пасха.