Какого числа Пасха в 2018 году: 5 фактов о церковном празднике

Вчера, 19:27.
Жизнь

Ежегодно Светлое Христово Воскресенье выпадает на разную дату весной. В 2017 году православная и католическая Пасха совпала — ее праздновали 16 апреля. В 2018 году католики будут отмечать церковный праздник 1 апреля, а православные — 8 апреля.

ULTRA приглашает на уютную, светлую ярмарку в преддверии Пасхи.
ULTRA приглашает на уютную, светлую ярмарку в преддверии Пасхи. Фото: архив торгового дома ULTRA.
01 Что такое Пасха?

Пасха — это самый древний христианский праздник. По-другому он называется Светлое Христово Воскресение или "праздник праздников", "торжество торжеств". Именно в этот день Иисус Христос воскрес после мученической смерти на кресте.

02 Когда отмечают Пасху?

Пасха относится к переходящим праздникам, то есть каждый год отмечается в разные даты. Однако обязательно Пасху празднуют в воскресенье. Обычно это первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, то есть после равноденствия.

Пасха, пасхальные яйца.
Пасха, пасхальные яйца.
03 Что произошло в этот день?

По преданию, после того, как Иисус Христос умер, его тело перенесли в пещеру и завалили вход огромным камнем. Через день туда пришли женщины, чтобы возлить на его тело миро, но увидели, что пещера пуста.

На земле лежала только пелена, в которую было завернуто тело Христа. Ангел, который явился в пещере, сказал, что Христос воскрес из мертвых.

Факт воскресения Спасителя — основополагающий в христианском учении.

Пасха в Барнауле.
Пасха в Барнауле.
04 Сколько длится Пасха?

Светлую Пасху отмечают не только одним днем. Торжества длятся всю неделю после него. Эта неделя называется "светлая седмица". В храмах идут праздничные богослужения, проходят концерты, выставки, спектакли. В первое воскресенье после Пасхи отмечается Антипасха. В народе ее называют "красная горка".

05 Что можно и нельзя есть на Пасху?

На Пасху обязательно нужно есть:

  • куличи (сдобная выпечка);
  • крашеные яйца.

Так как в день Светлой Пасхи завершается Великий пост. Поэтому разрешено есть мясо, рыбу, сливочное масло, молочные продукты, умеренно употреблять алкоголь.

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