Какого числа Пасха в 2018 году: 5 фактов о церковном празднике

03 Что произошло в этот день?

По преданию, после того, как Иисус Христос умер, его тело перенесли в пещеру и завалили вход огромным камнем. Через день туда пришли женщины, чтобы возлить на его тело миро, но увидели, что пещера пуста.

На земле лежала только пелена, в которую было завернуто тело Христа. Ангел, который явился в пещере, сказал, что Христос воскрес из мертвых.

Факт воскресения Спасителя — основополагающий в христианском учении.