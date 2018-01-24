Когда начинается Масленица-2018

Традиции на "блинную неделю"

12 февраля

Этот день называют "Встреча Масленицы", с этого момента хозяйки начинают печь блины. Считается, что первый блин обязательно нужно отдать нуждающимся. В понедельник начинают готовить чучело Масленицы, которое выставляли на главной улице. Оно должно было простоять до воскресения.

13 февраля

В народе этот день называли "Заигрыш". Его полностью посвящали молодоженам. Во вторник устраивали народные гуляния: катались на санках, каруселях и ледяных горках.

14 февраля

В третий день — "Лакомка" — принято было созывать в дом гостей и угощать их блинами, пирогами, медовыми пряниками. В этот день популярными были кулачные бои и конные бега.

15 февраля

В народе этот день называют "Разгуляй". Именно с него начиналась Широкая Масленица, которая сопровождалась катанием на санках, играми в снежки, веселыми песнями и хороводами.

16 февраля

Этот день называют "Тещины вечерки", потому что именно в пятницу зятья приглашали в свой дом тещу и угощали блинами.

17 февраля

В "Золовкины посиделки" молодые невестки звали к себе сестер мужа, вели с ними разговоры, угощали различными вкусностями и дарили подарки. Если золовка еще не успела выйти замуж, то невестка звала своих незамужних подруг.

18 февраля

В последней день "блинной недели" было "Прощеное воскресенье". Именно в этот день провожали Масленицу, прощались зимой и символично сжигали чучело. Еще в воскресенье принято просить у родных и знакомых прощения за те, обиды, которые накопились за весь год.