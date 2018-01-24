Когда начинается Масленица-2018

Масленица — древний славянский праздник, который связывают с проводами зимы и ожиданием весны. В 2018 году Масленицу начнут отмечать раньше обычного. Праздник начнется с 12 февраля и продлится до 18 февраля.
Традиции на "блинную неделю"
12 февраля
Этот день называют "Встреча Масленицы", с этого момента хозяйки начинают печь блины. Считается, что первый блин обязательно нужно отдать нуждающимся. В понедельник начинают готовить чучело Масленицы, которое выставляли на главной улице. Оно должно было простоять до воскресения.
13 февраля
В народе этот день называли "Заигрыш". Его полностью посвящали молодоженам. Во вторник устраивали народные гуляния: катались на санках, каруселях и ледяных горках.
14 февраля
В третий день — "Лакомка" — принято было созывать в дом гостей и угощать их блинами, пирогами, медовыми пряниками. В этот день популярными были кулачные бои и конные бега.
15 февраля
В народе этот день называют "Разгуляй". Именно с него начиналась Широкая Масленица, которая сопровождалась катанием на санках, играми в снежки, веселыми песнями и хороводами.
16 февраля
Этот день называют "Тещины вечерки", потому что именно в пятницу зятья приглашали в свой дом тещу и угощали блинами.
17 февраля
В "Золовкины посиделки" молодые невестки звали к себе сестер мужа, вели с ними разговоры, угощали различными вкусностями и дарили подарки. Если золовка еще не успела выйти замуж, то невестка звала своих незамужних подруг.
18 февраля
В последней день "блинной недели" было "Прощеное воскресенье". Именно в этот день провожали Масленицу, прощались зимой и символично сжигали чучело. Еще в воскресенье принято просить у родных и знакомых прощения за те, обиды, которые накопились за весь год.
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