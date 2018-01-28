Русское готическое R'N'B. Стал известен хедлайнер "Сибирской масленицы" в алтайской Белокурихе

"Сибирская Масленица". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru В Алтайском крае пройдет фестиваль фестивалей "Сибирская Масленица". Фото: Архив ЗАО "Курорт Белокуриха". В Новотырышкино отпраздновали "Сибирскую масленицу". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Сибирская Масленица". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Сибирская Масленица". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Сибирская Масленица". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Сибирская Масленица". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Сибирская Масленица". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Сибирская Масленица". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Сибирская Масленица". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Сибирская Масленица". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Сибирская Масленица". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru На "Сибирской масленице" выбрали лучшее чучело. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. "Сибирская Масленица". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Сибирская Масленица". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru "Сибирская Масленица". Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

Гвоздем программы станет выступление питерской фолк-группы "Оттава-Ё", прославившейся в сети в 2012 году композицией "Про Ивана Groove", которую сами музыканты охарактеризовали как русское готическое R'N'B.

Фестиваль начнется в 11:30. Гостей будут встречать блинами. Кроме того, зрителей ждут конные состязания, покорение масленичного столба, катание на печке, силовые упражнения, хороводы, песни, пляски, сжигание чучела и прочие забавы русской Масленицы.