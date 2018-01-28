Русское готическое R'N'B. Стал известен хедлайнер "Сибирской масленицы" в алтайской Белокурихе

Организаторы опубликовали программу фестиваля "Сибирская масленица", который традиционно проходит под Белокурихой в конце зимы. В этот раз праздник будет 17 февраля на территории "Сибирского подворья" в селе Новотырышкино.
Гвоздем программы станет выступление питерской фолк-группы "Оттава-Ё", прославившейся в сети в 2012 году композицией "Про Ивана Groove", которую сами музыканты охарактеризовали как русское готическое R'N'B.
Фестиваль начнется в 11:30. Гостей будут встречать блинами. Кроме того, зрителей ждут конные состязания, покорение масленичного столба, катание на печке, силовые упражнения, хороводы, песни, пляски, сжигание чучела и прочие забавы русской Масленицы.
Расписание фестиваля "Сибирская Масленица"
11.30 – 14.00 "У Главных Ворот"
Встречаем музыкой и песнями, угощаем блинами, фотографии с масленичными персонажами, регистрируем гостей в масленичном реестре. Смотрим фотовыставку.
Выставка конкурсных работ
"Наша Масленица" (у главных ворот)
"Деревенский половик" (у главной сцены)
"Лучший скворечник" (у главной сцены)
15.00 "Как по маслу", конкурс Масленичных саней (горка "Золото Алтая").
12.30 Старт Масленичного поезда.
Карнавал – Пройдем по Сибирскому подворью!
Главная сцена "У Озера"
12.00-13.00
Балаганный масленичный концерт ("Ярманка", Турочак, "Роза Фибер", Барнаул).
13.00-13.40
"Гуляй, Масленица!" Официальное открытие праздника.
13.40-17.00
Концерт (группа "Дуня", Красноярск, Антон Заволокин и группа "Вечерка" Новосибирск). Игровая программа от театра "Куклы Великаны" г.Бийск.
Чествование победителей конкурсов
13.20 "Моя Родословная".
13.30 "Наша Масленица".
14.15 "Деревенский половик".
14.30 "Лучший скворечник".
16.00 "Как по маслу".
17.00 Выступление группы "Отава Ё", г.Санкт – Петербург.
13.40 Всенародное шествие на ипподром.
14.00- 17.30
ИППОДРОМ "Сибирская, Масленица!"
"От Богатырей земли русской - Масленице поклон!"
Торжественное открытие конноспортивного праздника на ипподроме. Торжественный выезд трех богатырей.
14.00
Конноспортивный праздник, забеги и парад русских борзых, конкурсы для зрителей.
11.30 -17.00
Масленичный разгуляй
Русские масленичные развлечения. Игровые точки на ярмарочной площади и вдоль главного масленичного тракта.
"Праздник Тещи"- конкурс гармонистов и частушечников. Детская программа "БЛИНЧИКИ", Катание на лошадях и пони, Катание на собачьих упряжках и снегоходах. Катание на Русской печи с Емелей и Щукой.
11.00-18.00
Богатая Ярмарка
Уникальные Алтайские продукты и сувениры. Продажа изделий ручной работы. Мастер-классы по различным видам рукоделия.
11.30-17.30
Казачий курень. Казачий круг
Площадка, представляющая культуру русского казачества.
11.30-17.30
Царская псовая охота
Сцена "У Столба"
11.30 – 13.00 Игровая программа для молодёжи.
14.00-15.30 "Богатырская сила" Соревнования гиревиков.
15.30-17.30 "Масленичный Столб". Традиционное русское состязание для смелых, ловких и отчаянных.
17.40 Гори, гори ясно!
Традиционный обряд сжигания Масленичных чучел.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.