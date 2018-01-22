Весна на пороге: какой будет Масленица в этом году?

Традиционный праздник Масленица. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Традиционный праздник Масленица. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Традиционный праздник Масленица. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Традиционный праздник Масленица. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Традиционный праздник Масленица. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

А в 13.00 начнется звериная масленица в "Барнаульском зоопарке" - впервые в городе!

Для всех гостей будет работать выставка-ярмарка ремесленных товаров и угощений, спортивная площадка и главная сцена, на которой пройдут выступления народных коллективов и конкурсы от партнеров проекта.

Народные гулянья пройдут с песнями, играми и другими праздничными забавами. Завершится праздник массовым шествием со скоморохами и сожжением чучела Масленицы.