Весна на пороге: какой будет Масленица в этом году?

Сегодня, 13:05.
Жизнь

18 февраля в 12.00 в парке "Лесная сказка" состоится традиционный праздник - Масленица от издательского дома "Алтапресс". В этом году встречаем весну по-новому: устроим настоящие состязания по игре в лапту и станем свидетелями рыцарского турнира от клуба исторических реконструкций "Вольный отряд".

Традиционный праздник Масленица. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Традиционный праздник Масленица. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Традиционный праздник Масленица. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Традиционный праздник Масленица. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Традиционный праздник Масленица. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

А в 13.00 начнется звериная масленица в "Барнаульском зоопарке" - впервые в городе!

Для всех гостей будет работать выставка-ярмарка ремесленных товаров и угощений, спортивная площадка и главная сцена, на которой пройдут выступления народных коллективов и конкурсы от партнеров проекта.

Народные гулянья пройдут с песнями, играми и другими праздничными забавами. Завершится праздник массовым шествием со скоморохами и сожжением чучела Масленицы.

На правах рекламы
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров