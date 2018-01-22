Весна на пороге: какой будет Масленица в этом году?

18 февраля в 12.00 в парке "Лесная сказка" состоится традиционный праздник - Масленица от издательского дома "Алтапресс". В этом году встречаем весну по-новому: устроим настоящие состязания по игре в лапту и станем свидетелями рыцарского турнира от клуба исторических реконструкций "Вольный отряд".
А в 13.00 начнется звериная масленица в "Барнаульском зоопарке" - впервые в городе!
Для всех гостей будет работать выставка-ярмарка ремесленных товаров и угощений, спортивная площадка и главная сцена, на которой пройдут выступления народных коллективов и конкурсы от партнеров проекта.
Народные гулянья пройдут с песнями, играми и другими праздничными забавами. Завершится праздник массовым шествием со скоморохами и сожжением чучела Масленицы.
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