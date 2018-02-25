Какого числа Пасха в 2018 году

05 Когда и как готовятся к Пасхе?

Традиционно к Пасхе начинают готовиться заранее, выдерживают длительный Великий пост.

Активно готовиться к Пасхе начинают с Чистого Четверга. В этот день принято делать генеральную уборку в квартире, избавиться от хлама, а также подстригали волосы и бороды. Считается, что после четверга до Пасхи нельзя брать в руки тряпки и веник.

Перед Пасхой принято печь куличи и красить яйца. Обычно этим занимались всей семьей.