Какого числа Пасха в 2018 году

Каждый год Пасха — Светлое Христово Воскресенье — выпадает на разную дату. В 2018 году католики будут отмечать церковный праздник 1 апреля, а православные — 8 апреля.
Пасха — это древний христианский праздник. По-другому он называется Светлое Христово Воскресение. Считается, что в этот день Иисус Христос воскрес после мученической смерти на кресте.
Пасха относится к переходящим праздникам, поэтому каждый год отмечается в разные даты. Однако всегда Пасху празднуют в воскресенье. Обычно это первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, то есть после равноденствия.
В 2017 году Пасху праздновали 16 апреля. В прошлом году православную Пасху и католическую Пасху отмечали в один день.
Светлую Пасху отмечают не только одним днем. Торжества длятся всю неделю после него. Эта неделя называется "светлая седмица". В храмах идут праздничные богослужения, проходят концерты, выставки, спектакли. В первое воскресенье после Пасхи отмечается Антипасха. В народе ее называют "красная горка".
Традиционно к Пасхе начинают готовиться заранее, выдерживают длительный Великий пост.
Активно готовиться к Пасхе начинают с Чистого Четверга. В этот день принято делать генеральную уборку в квартире, избавиться от хлама, а также подстригали волосы и бороды. Считается, что после четверга до Пасхи нельзя брать в руки тряпки и веник.
Перед Пасхой принято печь куличи и красить яйца. Обычно этим занимались всей семьей.
Перед Пасхой верующие собираются в храме, откуда в полночь начинается крестный ход. После окончания праздничного богослужения православные угощают друг друга освященными крашеными яйцами и пасхальными куличами при храме и дома.
Считается, что первый продукт, который надо съесть в Пасху, это яйцо. Пасхальное яйцо в русской культуре означает новую жизнь, возрождение. Яйца на Пасху в России катали по земле, чтобы она была плодородной.
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