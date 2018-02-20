Меню на Великий пост 2018 на каждый день

Вчера, 21:33.
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Великий пост 2018 начался 19 февраля. Ограничивать себя в еде верующим придется до 7 апреля. Рассказываем, что можно есть в Великий пост и какие блюда приготовить из постных продуктов.

Завтрак. Каша.
Завтрак. Каша. Фото: СС0.

Многие люди считают, что ничего кроме каши и картошки в Великий пост есть нельзя. На самом деле, это заблуждение. Постное меню возможно сделать вполне многообразным. В Великий пост можно готовить постные пловы, макаронные изделия, супы, котлеты, салаты, тушеные овощные рагу и другое.

Как готовить каши в Великий пост 2018

Для приготовления каш на Великий пост можно использовать такие крупы:

  • кукурузная,
  • гречневая,
  • рисовая,
  • овсяная,
  • просяная,
  • ячневая,
  • гороховая,
  • фасолевая,
  • перловая.

Их можно как отваривать на воде в кастрюле, так и тушить на сковороде. В отваренную и тушеную рисовую кашу можно добавлять сладкие сухофрукты, тыкву или варенье.

Каша.
Каша.

Как приготовить овощи и фрукты в Великий пост 2018

Великий Пост 2018: питание по дням

Во время Великого поста можно есть любые овощи — капусту, морковь, свеклу, редис, картофель, помидоры, огурцы, лук, зеленую фасоль и другие.

Считается, что стоит чаще есть болгарский перец и свежую зелень. В этих продуктах много витаминов и минералов, которые нужны для поддержания здоровья во время Великого поста.

Можно есть в Великий пост любые фрукты, которые доступны в этот сезон — яблоки, груши, бананы, апельсины и другие. Постящиеся могут есть варенья, сухофрукты, соленья, мед, орехи и специи.

Когда в Великий пост бывает сухоядение

По церковным канонам сухоядение бывает в первую и последнюю недели Великого поста, а также по понедельникам, средам и пятницам.

Во время сухоядения разрешено есть фрукты, овощи, сухофрукты, орехи в сыром виде и постный хлеб. В это врем не рекомендуется даже пить чай или компот.

При желании можно приготовить овощные или фруктовые салаты и заправить их медом.

Рыба.
Рыба.

Когда в Великий пост-2018 можно есть рыбу

Без секса, но с радостью: что нельзя и что можно делать в Великий пост в 2018 году

Великий пост может быть как строгим, так и нестрогим. Во втором случае верующие могут есть рыбу и в небольшом количестве добавлять в пищу масло.

Во время Великого поста рыбу разрешается есть только два раза — на Благовещение и в Вербное воскресенье, а накануне Вербного воскресенья — в Лазареву субботу — можно употреблять рыбную икру.

В эти дни рыбу можно есть как в вареном, так и в жареном виде. Поклонники японской кухни могут приготовить суши.

Когда в Великий пост едят блюда без масла

По вторникам и четвергам в Великий пост можно есть горячую пищу растительного происхождения даже без постного масла. В эти дни вы можете побаловать себя разными кашами и супами, а также вареньями, соленьями, зеленью.

Что рекомендуют диетологи на Великий пост

Диетологи рекомендуют во время поста перед Пасхой кушать небольшими порциями по нескольку раз на день и пить больше жидкости — чай, компоты, соки и так далее.

Великий пост-2018: календарь питания по дням смотрите здесь.

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