Меню на Великий пост 2018 на каждый день

Великий пост 2018 начался 19 февраля. Ограничивать себя в еде верующим придется до 7 апреля. Рассказываем, что можно есть в Великий пост и какие блюда приготовить из постных продуктов.
Многие люди считают, что ничего кроме каши и картошки в Великий пост есть нельзя. На самом деле, это заблуждение. Постное меню возможно сделать вполне многообразным. В Великий пост можно готовить постные пловы, макаронные изделия, супы, котлеты, салаты, тушеные овощные рагу и другое.
Как готовить каши в Великий пост 2018
Для приготовления каш на Великий пост можно использовать такие крупы:
- кукурузная,
- гречневая,
- рисовая,
- овсяная,
- просяная,
- ячневая,
- гороховая,
- фасолевая,
- перловая.
Их можно как отваривать на воде в кастрюле, так и тушить на сковороде. В отваренную и тушеную рисовую кашу можно добавлять сладкие сухофрукты, тыкву или варенье.
Как приготовить овощи и фрукты в Великий пост 2018
Во время Великого поста можно есть любые овощи — капусту, морковь, свеклу, редис, картофель, помидоры, огурцы, лук, зеленую фасоль и другие.
Считается, что стоит чаще есть болгарский перец и свежую зелень. В этих продуктах много витаминов и минералов, которые нужны для поддержания здоровья во время Великого поста.
Можно есть в Великий пост любые фрукты, которые доступны в этот сезон — яблоки, груши, бананы, апельсины и другие. Постящиеся могут есть варенья, сухофрукты, соленья, мед, орехи и специи.
Когда в Великий пост бывает сухоядение
По церковным канонам сухоядение бывает в первую и последнюю недели Великого поста, а также по понедельникам, средам и пятницам.
Во время сухоядения разрешено есть фрукты, овощи, сухофрукты, орехи в сыром виде и постный хлеб. В это врем не рекомендуется даже пить чай или компот.
При желании можно приготовить овощные или фруктовые салаты и заправить их медом.
Когда в Великий пост-2018 можно есть рыбу
Великий пост может быть как строгим, так и нестрогим. Во втором случае верующие могут есть рыбу и в небольшом количестве добавлять в пищу масло.
Во время Великого поста рыбу разрешается есть только два раза — на Благовещение и в Вербное воскресенье, а накануне Вербного воскресенья — в Лазареву субботу — можно употреблять рыбную икру.
В эти дни рыбу можно есть как в вареном, так и в жареном виде. Поклонники японской кухни могут приготовить суши.
Когда в Великий пост едят блюда без масла
По вторникам и четвергам в Великий пост можно есть горячую пищу растительного происхождения даже без постного масла. В эти дни вы можете побаловать себя разными кашами и супами, а также вареньями, соленьями, зеленью.
Что рекомендуют диетологи на Великий пост
Диетологи рекомендуют во время поста перед Пасхой кушать небольшими порциями по нескольку раз на день и пить больше жидкости — чай, компоты, соки и так далее.
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