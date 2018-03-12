Какого числа православные празднуют Пасху в 2018 году

В 2018 году православные будут отмечать Пасху 8 апреля, а католики — 1 апреля. В этот день принято посещать праздничную службу в церкви, освещать яйца и куличи и приветствовать друг друга словами "Христос воскрес!" Как правильно отвечать на приветствие, и какие еще пасхальные традиции существуют, разобрался altapress.ru.
Какого числа будет Пасха в следующем году, может рассчитать любой человек. Воскресение Христово празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия (21 марта). Если это полнолуние в воскресенье, то Пасха будет отмечаться через неделю.
Традиционно к Пасхе православные начинают готовиться заранее, выдерживают длительный Великий пост. В четверг перед Пасхой (Чистый четверг в 2018 году 5 апреля) принято делать генеральную уборку в квартире. Перед Пасхой принято печь куличи и красить яйца. Обычно этим занимались всей семьей.
Пасха — важнейший христианский праздник. После смерти на кресте Иисус Христос сошел в ад и освободил всех праведных людей, которые не могли попасть в рай после грехопадения Адама и Евы. А на третий день Иисус Христос воскрес. Своей жертвой он победил смерть и открыл всем людям путь к спасению души.
Пасха — главный христианский праздник. Воскресение Христа празднуется на протяжении недели — "светлой седмицы". В это время в храмах идут праздничные богослужения. На протяжении недели после Пасхи 2018 в большинстве храмов всем желающим разрешается подняться на колокольню и позвонить в колокола.
На Пасху принято при встрече говорить "Христос воскрес!", а в ответ на это приветствие — "Воистину воскрес!"
Так называется первое воскресенье после Пасхи. Название примерно переводится как "подобная Пасхе", то есть этот день нужно отмечать так же радостно, как и главный праздник. У праздника есть и другое название — Красная горка.
Радоница — "родительский день", день особого поминовения усопших, наступает на девятый день после Пасхи. В 2018 году Радоница будет 17 апреля.
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