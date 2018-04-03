Алтайский край просит у правительства резервные деньги на помощь после паводка

Александр Карлин заявил, что пакет документов для обращения к правительству должны были подготовить 3 апреля, "не дожидаясь завершения паводка".

Александр Карлин:

— Ситуация требует от нас, чтобы мы предоставили информацию о причиненном ущербе в правительство. Дальше, если погодно-климатические условия спровоцируют новые подтопления и новые случаи причинения ущерба, мы будем обращаться повторно.

Пока в Алтайском крае завершается оценка причиненного паводком материального ущерба. Карлин рассказал, что за несколько дней марта в регионе от воды пострадали 115 населенных пунктов. "Во время паводка были подтоплены жилые дома, надворные постройки, повреждено или уничтожено принадлежащее им имущество. Я поручаю контролировать организацию этой работы, каждый из заместителей председателя правительства Алтайского края должен знать положение дел в закрепленном управленческом округе", — заявил глава региона.

Несмотря на то, что ситуация постепенно нормализуется, и у властей, и у синоптиков, и у МЧС есть опасения, что паводок вернется с новой силой — в зависимости от погоды и осадков. В связи с этим режим ЧВ в регионе пока сохраняется.

30 марта сообщил, что первая волна паводка в Алтайском крае может закончиться в первой декаде мая и пройти по совершенно непредсказуемому сценарию. Интенсивность и продолжительность второй волны паводка будет зависеть от многих факторов: количества осадков в Республике Алтай, температуры воздуха.

Что такое резервный фонд правительства России?

Резервный фонд правительства РФ — это социальный фонд, заложенный в бюджете для оказания экстренной помощи субъектам РФ в ликвидации возникших ЧС и стихийных бедствий.