Чудеса льда и снега: на Алтае в мороз появились камни-торты и камни-пирожки

Вчера, 19:50.
Туризм

Сильные морозы, пришедшие на Алтай, создают удивительные композиции из снега и льда. Так на реке Бия сфотографировали покрытые инеем камни-торты и камни-пирожки, а на Телецком озере — украшенную ледяными серьгами ёлочку и рыбу изо льда.

Камни-торты на Бие. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/goretc04.
Удивительный лёд Телецкого озера. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/sergeiozero.
Камни-пирожки у деревни Кебезень. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/leta_ks.
Ледяная рыба. Телецкое озеро. Фото: www.instagram.com/densolo.photo.
Подводная растительность Телецкого озера вмерзла в лед. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/mywaterplanet.
Заледеневшая ёлочка. Телецкое озеро. Фото: Светлана Казина www.instagram.com/svetlana_kazina.
Берег Катуни в Чемале. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/vasja_la_greis.
Горный Алтай в январе 2018 года. Фото: www.instagram.com/yazovav.
Берег Телецкого озера в Яйлю. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/brimaryy.
Горный Алтай в январе 2018 года. Фото: www.instagram.com/elena.yalaeva.
Берег Телецкого озера в Яйлю. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/brimaryy.
Лёд на Бие в Кебезене. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/leta_ks.
Гладкий лед Телецкого озера. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/lebedeva_oandk.
Морозный узор. Алтай в январе 2018 года. Фото: www.instagram.com/moialtai_m.
Берег Телецкого озера. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/leramuran.
Камни-торты на Бие. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/goretc04.

Фотограф Светлана Казина показала в Instagram подборку снимков с Катуни: река в некоторых местах буквально промерзла до дна.

Светлана Казина,
фотограф:

— Я обещала рассказать про донный лёд (лёд, скрепленный со дном). Листайте.

В Горном Алтае это не редкость. Катунь, например, замерзает со дна. Необычно, да?

Донный лёд образуется только в движущейся воде, не покрытой льдом, при быстром наступлении сильных морозов. В таких случаях вода может переохлаждаться до отрицательных температур, опускаться вниз и кристаллизоваться на камнях, как на моих снимках, где рыхлая ледяная шуба окутала дно горных рек Катунь и Чемал. В какой-то момент этот донный лёд когда-нибудь всплывёт, и, поднимаясь на поверхность, он либо уйдёт по течению, если река большая, либо образует зажоры, которые могут запрудить речку, если она небольшая, как наши местные реки в наших горно-алтайских сёлах. И тогда берегитесь дома, стоящие на берегах таких, казалось бы, мелких горных речушек... Ну а любоваться донным льдом - одно удовольствие. Он лишь добавляет прелести и насыщенности и без того изумрудно-сочной воде горных рек, подсвечивая их смагард снизу...

И согласитесь, он чем-то напоминает коралловые рифы?... Речные кораллы горных зимних рек...

А вот так из-за аномальных январских морозов идет ледостав на Бие:

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