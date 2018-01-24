Чудеса льда и снега: на Алтае в мороз появились камни-торты и камни-пирожки

— Я обещала рассказать про донный лёд (лёд, скрепленный со дном). Листайте.

В Горном Алтае это не редкость. Катунь, например, замерзает со дна. Необычно, да?

Донный лёд образуется только в движущейся воде, не покрытой льдом, при быстром наступлении сильных морозов. В таких случаях вода может переохлаждаться до отрицательных температур, опускаться вниз и кристаллизоваться на камнях, как на моих снимках, где рыхлая ледяная шуба окутала дно горных рек Катунь и Чемал. В какой-то момент этот донный лёд когда-нибудь всплывёт, и, поднимаясь на поверхность, он либо уйдёт по течению, если река большая, либо образует зажоры, которые могут запрудить речку, если она небольшая, как наши местные реки в наших горно-алтайских сёлах. И тогда берегитесь дома, стоящие на берегах таких, казалось бы, мелких горных речушек... Ну а любоваться донным льдом - одно удовольствие. Он лишь добавляет прелести и насыщенности и без того изумрудно-сочной воде горных рек, подсвечивая их смагард снизу...



И согласитесь, он чем-то напоминает коралловые рифы?... Речные кораллы горных зимних рек...