Как в Антарктиде: где сейчас холоднее и теплее, чем в Барнауле

Утром 24 января в Барнауле было -34 (по данным weather.com). Это холоднее чем, например, ну Чукотке и Магадане. Altapress.ru сравнил погоду в Барнауле и других городах Сибири и на Севере.
Сибирь
Утром в большинстве других крупных сибирских городов (Новосибирск, Кемерово и другие) также было -34. Холоднее только в Томске (-37), а теплее — в Горно-Алтайске (-32).
Север
Зато в некоторых северных городах сейчас теплее, чем в Сибири. Например, в Анадыре (Чукотка) -8, в Магадане -20 (и солнечно), а в Норильске -28.
Интересно, что утром в Барнауле была такая же погода, как в Антарктиде: -34.
Когда потеплеет?
Синоптики прогнозируют, что аномальные холода на Алтае продержатся до воскресенья. В эти дни в крае будет -35...-40. Но в отдельных районах температура опустится до -48.
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