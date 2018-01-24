Как в Антарктиде: где сейчас холоднее и теплее, чем в Барнауле

Погода 24 января 2018. Фото: weather.com. Погода 24 января 2018. Фото: weather.com. Погода 24 января 2018. Фото: weather.com. Погода 24 января 2018. Фото: weather.com. Погода 24 января 2018. Фото: weather.com. Погода 24 января 2018. Фото: weather.com. Погода 24 января 2018. Фото: weather.com. Погода 24 января 2018. Фото: weather.com. Погода 24 января 2018. Фото: weather.com. Погода 24 января 2018. Фото: weather.com. Погода 24 января 2018. Фото: weather.com. Погода 24 января 2018. Фото: weather.com. Погода 24 января 2018. Фото: weather.com. Погода 24 января 2018. Фото: weather.com. Погода в Сибири 24 января 2018. Фото: Яндекс.Погода.

Сибирь

Утром в большинстве других крупных сибирских городов (Новосибирск, Кемерово и другие) также было -34. Холоднее только в Томске (-37), а теплее — в Горно-Алтайске (-32).

Север

Зато в некоторых северных городах сейчас теплее, чем в Сибири. Например, в Анадыре (Чукотка) -8, в Магадане -20 (и солнечно), а в Норильске -28.

Интересно, что утром в Барнауле была такая же погода, как в Антарктиде: -34.

Когда потеплеет?

Синоптики прогнозируют, что аномальные холода на Алтае продержатся до воскресенья. В эти дни в крае будет -35...-40. Но в отдельных районах температура опустится до -48.