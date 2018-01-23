Ретровидео: как в Барнауле 50 лет назад переживали аномальные морозы

В Барнауле в январе 1968 года было очень холодно. Фото: скрин с видео Алтайского телевидения. В Барнауле в январе 1968 года было очень холодно. Фото: скрин с видео Алтайского телевидения. В Барнауле в январе 1968 года было очень холодно. Фото: скрин с видео Алтайского телевидения. В Барнауле в январе 1968 года было очень холодно. Фото: скрин с видео Алтайского телевидения. В Барнауле в январе 1968 года было очень холодно. Фото: скрин с видео Алтайского телевидения. В Барнауле в январе 1968 года было очень холодно. Фото: скрин с видео Алтайского телевидения. В Барнауле в январе 1968 года было очень холодно. Фото: скрин с видео Алтайского телевидения.

Документальная лента Алтайского телевидения начинается с заголовка "Барнаул -36°". Далее под заводную музыку 60-х идут кадры с барнаульских улиц. От мороза в городе стоит туман. Хотя, возможно, это смог, так как показано, что по железной дороге в Барнауле еще ездят сильно коптящие небо паровозы.

Морозы не останавливают обычную жизнь горожан. Они лишь сильнее кутают детей, которых везут по площади Октября на саночках. На железнодорожном вокзале стоят занесенные снегом и замерзшие автоматы с газводой. Но смелые сибиряки тут же раскупают мороженое у лоточницы.

В холодном городе кипит работа: спешат грузовики, кипит стройка. Отдельно показан быт монтажников, которые в вагончике забивают "козла". Энергетики следят за тем, чтобы был свет.

А вот для школьников объявляются незапланированные каникулы. Диктор читает по радио, что из-за морозов отменены занятия для учеников 1-5 классов.

Болельщики переминаются на холоде на открытых стадионах, где идет хоккейная игра и соревнуются мотоциклисты.

По Барнаулу ездят старинные трамваи, на заиндевевшем стекле одного из которых написано "Крепитесь, люди, скоро лето".