Сибиряков пугают холодами в -45. Подборка морозных фотографий Алтая

Алтайские синоптики объявили штормовое предупреждение о том, что в крае с 21 по 24 января ожидается аномально холодная погода. Столбики термометров опустятся до -35 … -40 градусов, а местами и до -45С. Предлагаем вашему вниманию снимки о том, что бывает в Сибири при таких сильных морозах.
Морозы на Алтае. Фото Светланы Казиной. Фото: svetlana_kazina instagram.com.
Морозы. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле стоят сильные морозы. Фото: Михаил Хаустов.
На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Морозы на Алтае. Фото: svetlana_kazina instagram.com.
Мороз на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Коммунальная авария в Барнауле. 14 декабря 2012г. Фото: Михаил Хаустов.
Морозы на Алтае. Фото: natali_vakorina instagram.com.
Морозы на Алтае. Фото: instaaltay instagram.com.
На Алтае - аномальные морозы. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Улагане 50 градусов мороза. 20 ноября 2016 года. Фото: Надежда Ерленбаева facebook.com.
Фото: Михаил Хаустов.
На Алтае - аномальные морозы. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Сотрудники ГИБДД помогают водителям в мороз. Фото: 22.мвд.рф.
На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле стоят сильные морозы. Фото: Михаил Хаустов.
Морозы. Зима. Барнаул. Фото: Михаил Хаустов.
Сотрудники ДПС спасают водителей в лютый мороз. Фото: 22.mvd.ru.
Прекрасные жительницы Барнаула стойко переносят новогодние холода. Фото: Михаил Хаустов.
Тем временем в МЧС предупредили, что идущее в регион похолодание будет сопровождаться еще и сильным ветром с метелями.
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