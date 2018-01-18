Сибиряков пугают холодами в -45. Подборка морозных фотографий Алтая

Алтайские синоптики объявили штормовое предупреждение о том, что в крае с 21 по 24 января ожидается аномально холодная погода. Столбики термометров опустятся до -35 … -40 градусов, а местами и до -45С. Предлагаем вашему вниманию снимки о том, что бывает в Сибири при таких сильных морозах.

Морозы на Алтае. Фото Светланы Казиной. Фото: svetlana_kazina instagram.com. Морозы. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле стоят сильные морозы. Фото: Михаил Хаустов. На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Морозы на Алтае. Фото: svetlana_kazina instagram.com. Мороз на Алтае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Коммунальная авария в Барнауле. 14 декабря 2012г. Фото: Михаил Хаустов. Морозы на Алтае. Фото: natali_vakorina instagram.com. Морозы на Алтае. Фото: instaaltay instagram.com. На Алтае - аномальные морозы. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Улагане 50 градусов мороза. 20 ноября 2016 года. Фото: Надежда Ерленбаева facebook.com. Фото: Михаил Хаустов. На Алтае - аномальные морозы. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Сотрудники ГИБДД помогают водителям в мороз. Фото: 22.мвд.рф. На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае мороз. 13 декабря, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле стоят сильные морозы. Фото: Михаил Хаустов. Морозы. Зима. Барнаул. Фото: Михаил Хаустов. Сотрудники ДПС спасают водителей в лютый мороз. Фото: 22.mvd.ru. Прекрасные жительницы Барнаула стойко переносят новогодние холода. Фото: Михаил Хаустов. Тем временем в МЧС предупредили, что идущее в регион похолодание будет сопровождаться еще и сильным ветром с метелями.