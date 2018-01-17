Лёд, банки, свадьба и татуировки. 35 самых забойных крещенских снимков

19 января православные в России будут отмечать праздник Крещения. В этот день миллионы россиян придут окунуться в проруби. Altapress.ru решил напомнить своим читателям, как барнаульцы ныряли в обскую купель в прошлые годы. Предлагаем вашему вниманию 30 самых интересных снимков про Крещение, опубликованных на нашем сайте.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
19 января, 2010г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник Крещения Господня в Барнауле. 19 января 2011 год. Фото: Михаил Хаустов.
Праздник Крещения Господня на речном вокзале в Барнауле. 19 января 2013г. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник Крещения Господня в Барнауле. 19 января 2011 год. Фото: Михаил Хаустов.
В Богоявленском соборе Барнаула освятили воду и провели традиционное Всенощное бдение (ночная служба). 19 января 2011 года. Фото: Михаил Хаустов.
К Крещенскому городку приехала свадьба. Фото: Михаил Хаустов.
Православные в Барнауле празднуют Крещение Господне. 19 января 2011 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник Крещения Господня в Барнауле. 19 января 2011 год. Фото: Михаил Хаустов.
Праздник Крещения Господня в Барнауле. 19 января 2011 год. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул, Крещение-2012. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Крещение в Барнауле. 19 января 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.
Строительство Крещенского городка в Барнауле. Январь 2013 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Праздник Крещения Господня в Барнауле. 19 января 2011 год. Фото: Михаил Хаустов.
Праздник Крещения Господня-2013 на речном вокзале в Барнауле. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Барнаул, Крещение-2012. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Крещенская купель в Барнауле на Оби. Речной вокзал, вечер 19 января 2013 года. Фото: Михаил Хаустов.
Барнаул, Крещение-2012. Фото: Михаил Хаустов.
Православные в Барнауле празднуют Крещение Господне. 19 января 2011 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Праздник Крещения Господня на речном вокзале в Барнауле. 19 января 2013г. Фото: Михаил Хаустов.
Крещенская купель в Барнауле на Оби. Речной вокзал, вечер 19 января 2013 года. Фото: Михаил Хаустов.
Строительство крещенского городка в Барнауле. Января 2014 года. Фото: Михаил Хаустов.
Праздник Крещения в Барнауле. 19 января 2014 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Крещение в Барнауле. 19 января 2015 года. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Крещение в Барнауле. 19 января 2015 года. Фото: Михаил Хаустов.
Крещение в Барнауле, 19 января 2016 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Праздник Крещения в Барнауле. 19 января 2016 года. Фото: Михаил Хаустов.
Праздник Крещения в Барнауле. 19 января 2016 года. Фото: Михаил Хаустов.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Крещение в Барнауле. 19 января 2016 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Крещение в Барнауле. Фото: instagram.com/polubedovmikhail.
Крещение в Барнауле. 19 января 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.
Крещение в Барнауле. 19 января 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.
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