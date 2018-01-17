В ночь на Крещение в Алтайском крае будет до -30

В Алтайском крае в ночь на Крещение столбик термометра опустится до -23 °С, в отдельных районах похолодает до -30 °С , сообщает краевой ЦГМС.
Погода в Алтайском крае 19 января:
- температура ночью -18-23 °С, местами в западных районах -25-30 °С
- температура днем -13-18 °С
- в отдельных районах ночью местами снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, днем без осадков
- ветер восточный, 3-8 м/с.
Погода в Барнауле:
- температура ночью -21-23 °С
- температура днем -14-16 °С
- ночью временами небольшой снег, на дорогах гололедица, днем без осадков
- ветер восточный, 3-8 м/с.
Напомним, в праздник Крещения в Алтайском крае будут работать 53 купели.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.