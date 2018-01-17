В ночь на Крещение в Алтайском крае будет до -30

В Алтайском крае в ночь на Крещение столбик термометра опустится до -23 °С, в отдельных районах похолодает до -30 °С , сообщает краевой ЦГМС.

Погода в Алтайском крае 19 января: температура ночью -18-23 °С, местами в западных районах -25-30 °С

температура днем -13-18 °С

в отдельных районах ночью местами снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, днем без осадков

ветер восточный, 3-8 м/с. Погода в Барнауле: температура ночью -21-23 °С

температура днем -14-16 °С

ночью временами небольшой снег, на дорогах гололедица, днем без осадков

ветер восточный, 3-8 м/с. Напомним, в праздник Крещения в Алтайском крае будут работать 53 купели.