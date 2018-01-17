В ночь на Крещение в Алтайском крае будет до -30

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Жизнь

В Алтайском крае в ночь на Крещение столбик термометра опустится до -23 °С, в отдельных районах похолодает до -30 °С , сообщает краевой ЦГМС.

Крещение в Барнауле. 19 января 2017 года.
Крещение в Барнауле. 19 января 2017 года. Фото: Михаил Хаустов.

Погода в Алтайском крае 19 января:

  • температура ночью -18-23 °С, местами в западных районах -25-30 °С
  • температура днем -13-18 °С
  • в отдельных районах ночью местами снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, днем без осадков
  • ветер восточный, 3-8 м/с.

Погода в Барнауле:

  • температура ночью -21-23 °С
  • температура днем -14-16 °С
  • ночью временами небольшой снег, на дорогах гололедица, днем без осадков
  • ветер восточный, 3-8 м/с.

Напомним, в праздник Крещения в Алтайском крае будут работать 53 купели.

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