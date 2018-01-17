Синоптики предупредили об аномально холодной погоде на Алтае

В этот период в Алтайском крае ожидаются минимальные температуры воздуха -35 … 40 °С, местами до -45 °С.

По данным источников altapress.ru, с 25 января в регионе резко потеплеет.

Ранее altapress.ru писал, что в ночь на Крещение 19 января столбик термометра опустится до -23 °С, в отдельных районах похолодает до -30 °С.

По данным центра ФОБОС, столкновение тепла и холода будет сопровождаться интенсивными осадками. Самые сильные снегопады прогнозируются на юге Сибири. Ранее Западно-Сибирское УГМС сообщало, что в третьей декаде января предполагаются периоды усиления антициклона. Температура воздуха в ночные часы понизится до -25,-30 °С, местами -37 °С, в третьей декаде до -40 °С, дневная температура — в пределах -20,-25 °С, при низких минимумах до -32 °С.