Сибиряки-оптимисты фотографируют красоту замороженного Алтая в -40°

Пока одни дрожат от ужаса и холода в сибирских аномальных морозах, другие видят в этом своеобразную красоту и фотографируют замерзшую природу. Предлагаем вашему вниманию подборку снимков Алтая в -40° из Instagram.
А это несколько жизнеутверждающих морозных видеороликов:
Самое дорогое у человека -это жизнь! !!! Она нам дана один раз !!!! И кто скажет , что я не отчаянная 😉 Купаться в Катуни в январе месяце 💪 А вы думаете почему я такая красивая и молодая , да потому. ....... 🖕 Мой смех 😂😂😂😂😂😂 #чемал #Жизнь_ВерыПавловны #я #моесчастье #молодость #мне55 #instagram #любовь #detox #люблюсебя #люблюсвоюжизнь #всебудетхорошо #счастье #моясемья #горнаярека #горныйвоздух #россия #goodday #моилюдивсегдасомной #горныйалтай #новосибирск #алтай #природа #пп #nature #like #look #followme #купаниевкатуни #купаниезимой
У нас трещат крещенские морозы. Ну как морозы, обычная зима - на самом деле всего тридцатник, и то по ночам. И кони всё колоколят под окнами - решила рискнуть телефоном и угостить вас зимней порцией #шынгыр_шынгыр ⠀ Сейчас вернусь, сделаю пару десятков стежков, как раз солнце зайдёт за гору - и сфотографирую следующую штуковину. Розовую. ⠀ И кстати, а помните антиаукцион с бубенцом? А не повторить ли с колье? ⠀ А что лучше - анти или обычный, как считаете? ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀❄🐴❄ ⠀ ⠀ #кони #лошади #мороз #бубенцы #деревня #деревенскаяжизнь # #horse #instahorse #pferde #horsesofinstagram #сельскаяжизнь #жизньвглуши #Алтай #зима #снег #деревня #вдеревне #callofthewild #wildlife #winter #countryside #schnee #whiteseason
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- Сюжет: На Алтае -40°C
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