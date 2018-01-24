Сибиряки-оптимисты фотографируют красоту замороженного Алтая в -40°

Сегодня, 13:35.
Туризм

Пока одни дрожат от ужаса и холода в сибирских аномальных морозах, другие видят в этом своеобразную красоту и фотографируют замерзшую природу. Предлагаем вашему вниманию подборку снимков Алтая в -40° из Instagram.

Катунь, Горный Алтай. Два вида льда: припай (неподвижный лёд) и донный лёд (лёд, скрепленный с дном). Фото: Светлана Казина www.instagram.com/svetlana_kazina.
Катунский лёд в морозном Чемале. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/golikova7508.
Морозные узоры на реке Мульта. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/elena.yalaeva.
Прогулка по морозному Алтаю. Январь 2018 года. Фото: https://www.instagram.com/oixxo.
Ёлка-невеста. Январь 2018 года. Фото: https://www.instagram.com/elena.yalaeva.
Купание в горной реке в 40-градусные морозы. Январь 2018 года. Фото: https://www.instagram.com/verunchenok_live.
Наледь на реке Крепкой. Мультинские озёра, январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/yalaev61.
Дымит ТЭЦ-2. В Барнауле -35 градусов. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/_0mike0_.
На Алтае -38 градусов. Фото: www.instagram.com/sofya_evtuschenko.
Трескучие морозы в Чемале. Января 2018 года. Фото: www.instagram.com/oksana_kovalevich.
Морозные узоры на реке Мульта. Январь 2018 года. Фото: https://www.instagram.com/elena.yalaeva.
Алтайский лёд. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/pavshinkina.
Морозный день в Онгудае. Январь 2018 года. Фото: @dmitrysergeich.
Катунь в Горном Алтае. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/pavshinkina.

А это несколько жизнеутверждающих морозных видеороликов:

Самое дорогое у человека -это жизнь! !!! Она нам дана один раз !!!! И кто скажет , что я не отчаянная 😉 Купаться в Катуни в январе месяце 💪 А вы думаете почему я такая красивая и молодая , да потому. ....... 🖕 Мой смех 😂😂😂😂😂😂 #чемал #Жизнь_ВерыПавловны #я #моесчастье #молодость #мне55 #instagram #любовь #detox #люблюсебя #люблюсвоюжизнь #всебудетхорошо #счастье #моясемья #горнаярека #горныйвоздух #россия #goodday #моилюдивсегдасомной #горныйалтай #новосибирск #алтай #природа #пп #nature #like #look #followme #купаниевкатуни #купаниезимой

Публикация от Verunchenok_live (@verunchenok_live)

У нас трещат крещенские морозы. Ну как морозы, обычная зима - на самом деле всего тридцатник, и то по ночам. И кони всё колоколят под окнами - решила рискнуть телефоном и угостить вас зимней порцией #шынгыр_шынгыр ⠀ Сейчас вернусь, сделаю пару десятков стежков, как раз солнце зайдёт за гору - и сфотографирую следующую штуковину. Розовую. ⠀ И кстати, а помните антиаукцион с бубенцом? А не повторить ли с колье? ⠀ А что лучше - анти или обычный, как считаете? ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀❄🐴❄ ⠀ ⠀ #кони #лошади #мороз #бубенцы #деревня #деревенскаяжизнь # #horse #instahorse #pferde #horsesofinstagram #сельскаяжизнь #жизньвглуши #Алтай #зима #снег #деревня #вдеревне #callofthewild #wildlife #winter #countryside #schnee #whiteseason

Публикация от Керамика из Камлака (@keram.kamlak)

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