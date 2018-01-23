Будет -48°! В Алтайском крае объявили новое штормовое предупреждение из-за сильных морозов

На ближайшие три дня в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, пишет официальный сайт Барнаула. 24-26 января в регионе будут стоять аномальные морозы. Столбики термометров в отдельных районах края опустятся ниже -45°. Также сообщается, что и в выходные, 27 и 28 января будет очень холодно.
В эти пять дней в регионе прогнозируются средние минимальные температуры воздуха в -35 … -40°. Но местами столбики термометров покажут -43 … -48°.
Штормпрогноз на 24 января
В среду в Алтайском крае будет переменная облачность, ночью в восточных районах местами небольшой снег, днём без осадков, на дорогах гололедица. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северный 0-5 м/с с усилением до 10 м/с. Температура воздуха: ночью минус 35 … 40°, в западных и предгорных районах минус 40 … 45°, в восточных районах при облачности минус 29 … 34°, днём минус 28 … 33°, местами минус 23 … 28°.
В Барнауле 24 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха: ночью минус 32… 34°, днем минус 26 … 28°.
Штормпрогноз на 25 января
В четверг по краю синоптики ожидают небольшую облачность, без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха: ночью минус 36 … 41°, местами до минус 46°, днём минус 29 … 34°, местами в предгорьях минус 24 … 29°.
В этот день в Барнауле будет небольшая облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. В утренние часы изморозь.Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха: ночью минус 38… 40°, днем минус 29 … 31°.
Штормпрогноз на 26 января
В пятницу в регионе будет небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха: ночью минус 36 … 41°, местами до минус 47°, днём минус 30 … 35°, местами до минус 25°.
В краевой столице в этот день прогнозируют небольшую облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. В утренние часы изморозь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха: ночью минус 39… 41°, днем минус 30 … 32°.
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