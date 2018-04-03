Уровень воды в алтайских реках растет, но медленно

В реках Алтайского края снизилась скорость роста уровня воды. В некоторых местах он постепенно снижается. В Алее в районе Рубцовска за сутки уровень опустился на 31 см, сообщает алтайский ЦГМС.

Уровень воды в реках Алтайского края на утро 3 апреля: Катунь Сростки: 285 см, -4 см за сутки. Бия Бийск: 193 см, -6 см за сутки;

Турочак: 176, -4 см за сутки Чарыш Чарышское: - 44 см, -13 см за сутки; Алей Рубцовск: 396 см; -31 см за сутки В некоторых местах уровень воды поднялся: Обь Барнаул: 427 см, +12 см за сутки.

Камень-на-Оби: 496 см, +57 см за сутки.

Усть-Чарышская Пристань: 488 см, +6 см за сутки; Чумыш Тальменка: 588 см, +3 см за сутки. Напомним, в столице Алтайского края местами ото льда освободилась Обь. У берега появились закраины. Также полностью вскрылась Барнаулка.