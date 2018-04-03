Уровень воды в алтайских реках растет, но медленно

Сегодня, 12:25.
Жизнь

В реках Алтайского края снизилась скорость роста уровня воды. В некоторых местах он постепенно снижается. В Алее в районе Рубцовска за сутки уровень опустился на 31 см, сообщает алтайский ЦГМС.

Паводок на Алтае. Петропавловский район, с. Антоньевка.
Паводок на Алтае. Петропавловский район, с. Антоньевка. Фото: vk.com/barneos22.

Уровень воды в реках Алтайского края на утро 3 апреля:

Катунь

  • Сростки: 285 см, -4 см за сутки.

Бия

  • Бийск: 193 см, -6 см за сутки;

  • Турочак: 176, -4 см за сутки

Чарыш

  • Чарышское: - 44 см, -13 см за сутки;

Алей

  • Рубцовск: 396 см; -31 см за сутки

В некоторых местах уровень воды поднялся:

Обь

  • Барнаул: 427 см, +12 см за сутки.

  • Камень-на-Оби: 496 см, +57 см за сутки.

  • Усть-Чарышская Пристань: 488 см, +6 см за сутки;

Чумыш

  • Тальменка: 588 см, +3 см за сутки.

Напомним, в столице Алтайского края местами ото льда освободилась Обь. У берега появились закраины. Также полностью вскрылась Барнаулка.

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