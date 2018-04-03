Уровень воды в алтайских реках растет, но медленно

В реках Алтайского края снизилась скорость роста уровня воды. В некоторых местах он постепенно снижается. В Алее в районе Рубцовска за сутки уровень опустился на 31 см, сообщает алтайский ЦГМС.
Уровень воды в реках Алтайского края на утро 3 апреля:
Катунь
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Сростки: 285 см, -4 см за сутки.
Бия
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Бийск: 193 см, -6 см за сутки;
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Турочак: 176, -4 см за сутки
Чарыш
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Чарышское: - 44 см, -13 см за сутки;
Алей
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Рубцовск: 396 см; -31 см за сутки
В некоторых местах уровень воды поднялся:
Обь
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Барнаул: 427 см, +12 см за сутки.
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Камень-на-Оби: 496 см, +57 см за сутки.
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Усть-Чарышская Пристань: 488 см, +6 см за сутки;
Чумыш
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Тальменка: 588 см, +3 см за сутки.
Напомним, в столице Алтайского края местами ото льда освободилась Обь. У берега появились закраины. Также полностью вскрылась Барнаулка.
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