Паводок затаился: в алтайских реках немного спал уровень воды

В большинстве рек Алтайского края начал снижаться уровень воды. В Алее в районе Рубцовска за сутки он опустился на 58 см, сообщает алтайский ЦГМС.

Уровень воды в реках Алтайского края на утро 2 апреля: Обь Усть-Чарышская Пристань: 482 см, -3 см за сутки; Катунь Сростки: 289 см, -11 см за сутки. Бия Бийск: 199 см, -17 см за сутки;

Турочак: 180, -6 см за сутки Чарыш Чарышское: -31 см, -11 см за сутки; Алей Рубцовск: 427 см; -58 см за сутки. В некоторых местах уровень воды поднялся: Обь Барнаул: 415 см, +32 см за сутки.

Камень-на-Оби: 439 см, +55 см за сутки. Чумыш Тальменка: 585 см, +6 см за сутки. Напомним, в столице Алтайского края местами ото льда освободилась Обь. У берега появились закраины. Также полностью вскрылась Барнаулка.