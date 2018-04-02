Паводок затаился: в алтайских реках немного спал уровень воды

Сегодня, 13:34.
Жизнь

В большинстве рек Алтайского края начал снижаться уровень воды. В Алее в районе Рубцовска за сутки он опустился на 58 см, сообщает алтайский ЦГМС.

В Барнауле частично вскрылась Обь.
В Барнауле частично вскрылась Обь. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Уровень воды в реках Алтайского края на утро 2 апреля:

Обь

  • Усть-Чарышская Пристань: 482 см, -3 см за сутки;

Катунь

  • Сростки: 289 см, -11 см за сутки.

Бия

  • Бийск: 199 см, -17 см за сутки;

  • Турочак: 180, -6 см за сутки

Чарыш

  • Чарышское: -31 см, -11 см за сутки;

Алей

  • Рубцовск: 427 см; -58 см за сутки.

В некоторых местах уровень воды поднялся:

Обь

  • Барнаул: 415 см, +32 см за сутки.

  • Камень-на-Оби: 439 см, +55 см за сутки.

Чумыш

  • Тальменка: 585 см, +6 см за сутки.

Напомним, в столице Алтайского края местами ото льда освободилась Обь. У берега появились закраины. Также полностью вскрылась Барнаулка.

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