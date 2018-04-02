Паводок затаился: в алтайских реках немного спал уровень воды

В большинстве рек Алтайского края начал снижаться уровень воды. В Алее в районе Рубцовска за сутки он опустился на 58 см, сообщает алтайский ЦГМС.
Уровень воды в реках Алтайского края на утро 2 апреля:
Обь
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Усть-Чарышская Пристань: 482 см, -3 см за сутки;
Катунь
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Сростки: 289 см, -11 см за сутки.
Бия
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Бийск: 199 см, -17 см за сутки;
-
Турочак: 180, -6 см за сутки
Чарыш
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Чарышское: -31 см, -11 см за сутки;
Алей
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Рубцовск: 427 см; -58 см за сутки.
В некоторых местах уровень воды поднялся:
Обь
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Барнаул: 415 см, +32 см за сутки.
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Камень-на-Оби: 439 см, +55 см за сутки.
Чумыш
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Тальменка: 585 см, +6 см за сутки.
Напомним, в столице Алтайского края местами ото льда освободилась Обь. У берега появились закраины. Также полностью вскрылась Барнаулка.
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