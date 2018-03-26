В Солонешенском районе талые воды снесли несколько мостов

В Солонешное "большая вода" пришла буквально в течение последних двух часов. Талые воды уже снесли несколько мостов в районе, пишет Barnaul 22.
Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район. Фото: Алексей Алексеев, Barnaul 22.
Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район). Фото: Александр Александрович, Barnaul 22.
Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район). Фото: Александр Александрович, Barnaul 22.
Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район). Фото: Александр Александрович, Barnaul 22.
Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район). Фото: Александр Александрович, Barnaul 22.
Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район). Фото: Александр Александрович, Barnaul 22.
Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район). Фото: Александр Александрович, Barnaul 22.
Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район). Фото: Александр Александрович, Barnaul 22.
Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное (Солонешенский район). Фото: Александр Александрович, Barnaul 22.
Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район. Фото: Алексей Алексеев, Barnaul 22.
Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район. Фото: Наш Бийск.
Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район. Фото: Наш Бийск.
По данным алтайских синоптиков, на реке Ануй превышена опасная отметка подтопления.
Группа Бийск 3D сообщает об эвакуации жителей Солонешного: "Дома затопило. На реке Солонешка смыло десятитонный мост, люди оказались отрезанными от центральной части села".
Водители пишут, что трассу в Солонешенском районе залило. Согласно информации Barnaul 22, в районе продолжает идти сильный дождь.
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