Жажда: барнаульцы сметают бутылки с прилавков магазинов из-за вонючей воды из крана

Пустые полки с питьевой водой корреспонденты altapress.ru обнаружили в некоторых магазинах сети "Мария-Ра". В "Бахетле" найти негазированную воду можно, но бутылок на полке заметко меньше, чем обычно.

Что говорят продавцы?

"Ажиотаж бешеный, всё скупают", — рассказали altapress.ru в магазине "Точка" на ул. Никитина. Тем не менее сотрудники продуктового заверили, что вода в продаже есть, поставщики оперативно завозят новую продукцию по заявкам.

В соседнем с "Точкой" продуктовом магазине "Дельфин" рассказали, что спрос вырос на 400-500%. "Если обычно мы продаем 5 пятилитровых баклажек воды в неделю, то с начала паводка — до тридцати. Но мы были готовы к этому — в паводок так происходит всегда", — рассказал сотрудник "Дельфина".

Барнаульцы также стали активнее покупать и фильтры для воды.

Елена Филипчук,

гендиректор компании "Новэкс":

— Продажи фильтров у нас выросли. Но мы проводили недельную промо-акцию, она оказала стимулирующее влияние. Сказать точно, что именно повлияло. Возможно, несколько факторов.

Что говорят производители?

Повышенный спрос на питьевую воду фиксирует "Барнаульский пивоваренный завод". Так, в течение недели в целом продажи воды в тарах выросли на 50%, а на пятилитровые бутылки - на 70%. На заводе отметили, что заявок от розничных сетей и оптовиков становится больше с каждым днем. В то же время спрос на доставку воды увеличился на 20%.

В "Барнаульской водяной компании" говорят: горожане заметили, что водопроводная вода весной 2018 года заметно хуже, чем во время паводков в предыдущие годы. Соответственно, спрос и на доставку питьевой воды также вырос сильнее. Насколько именно в компании не раскрыли, сославшись на коммерческую тайну.

Екатерина Распопова,

PR-менеджер "Барнаульской водяной компании":

— Мы работаем в штатном режиме, без перебоев. Единственное — выросла нагрузка на call-центр. К ажиотажному спросу компания подготовилась заранее: мы сформировали запас на складе и регулярно его пополняем. Производственные мощности позволяют без проблем обеспечить горожан водой.

Почему такой ажиотаж?

С конца марта барнаульцы жалуются на цвет и неприятный запах водопроводной воды. В компании "Росводоканал Барнаул" объяснили: этой зимой сильно промерз грунт, сейчас земля не впитывает талые воды и они уходят в реки, в том числе и в Обь — вместе с мусором и грязью. Из-за этого вода стала мутнее в 30-50 раз, что отразилось на цвете.

Чтобы очистить и обеззаразить речную воду в "Росводоканале" увеличили дозы хлора и реагентов. Из-за этого она стала неприятно пахнуть. Однако поставщик подчеркивает: вода соответствует нормам и безопасна.

Татьяна Шималина,

начальник центральной аналитической лаборатории "Росводоканал Барнаул":

— Горожане могут отметить появление цвета и иногда – постороннего запаха. Цветность воды в кране в настоящий момент составляет 5-6 градусов при допустимом СанПиНом значении 20 градусов. Большую часть года горожане получают абсолютно прозрачную воду с цветностью 2-3 градуса, поэтому такие изменения ими уже замечаются. Но вода при этом остается безопасной.

Когда вода станет нормальной?

Привычные вкус и цвет водопроводной воды в Барнауле восстановятся после того, как вскроется Обь. Тогда температура речной воды повысится, ее взаимодействие с реагентами станет более эффективным, поэтому их дозы уменьшат. По данным "Росводоканала", Обь вскроется не ранее 10 апреля.