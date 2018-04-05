Жажда: барнаульцы сметают бутылки с прилавков магазинов из-за вонючей воды из крана

Спрос на бутилированную воду в барнаульских магазинах вырос в разы. В отдельных торговых точках с полок смели всю негазированную питьевую воду. Ажиотаж возник на фоне того, что из кранов течет вода неприятного цвета и запаха.
Пустые полки с питьевой водой корреспонденты altapress.ru обнаружили в некоторых магазинах сети "Мария-Ра". В "Бахетле" найти негазированную воду можно, но бутылок на полке заметко меньше, чем обычно.
Что говорят продавцы?
"Ажиотаж бешеный, всё скупают", — рассказали altapress.ru в магазине "Точка" на ул. Никитина. Тем не менее сотрудники продуктового заверили, что вода в продаже есть, поставщики оперативно завозят новую продукцию по заявкам.
В соседнем с "Точкой" продуктовом магазине "Дельфин" рассказали, что спрос вырос на 400-500%. "Если обычно мы продаем 5 пятилитровых баклажек воды в неделю, то с начала паводка — до тридцати. Но мы были готовы к этому — в паводок так происходит всегда", — рассказал сотрудник "Дельфина".
Барнаульцы также стали активнее покупать и фильтры для воды.
Елена Филипчук,
гендиректор компании "Новэкс":
— Продажи фильтров у нас выросли. Но мы проводили недельную промо-акцию, она оказала стимулирующее влияние. Сказать точно, что именно повлияло. Возможно, несколько факторов.
Что говорят производители?
Повышенный спрос на питьевую воду фиксирует "Барнаульский пивоваренный завод". Так, в течение недели в целом продажи воды в тарах выросли на 50%, а на пятилитровые бутылки - на 70%. На заводе отметили, что заявок от розничных сетей и оптовиков становится больше с каждым днем. В то же время спрос на доставку воды увеличился на 20%.
В "Барнаульской водяной компании" говорят: горожане заметили, что водопроводная вода весной 2018 года заметно хуже, чем во время паводков в предыдущие годы. Соответственно, спрос и на доставку питьевой воды также вырос сильнее. Насколько именно в компании не раскрыли, сославшись на коммерческую тайну.
Екатерина Распопова,
PR-менеджер "Барнаульской водяной компании":
— Мы работаем в штатном режиме, без перебоев. Единственное — выросла нагрузка на call-центр. К ажиотажному спросу компания подготовилась заранее: мы сформировали запас на складе и регулярно его пополняем. Производственные мощности позволяют без проблем обеспечить горожан водой.
Почему такой ажиотаж?
С конца марта барнаульцы жалуются на цвет и неприятный запах водопроводной воды. В компании "Росводоканал Барнаул" объяснили: этой зимой сильно промерз грунт, сейчас земля не впитывает талые воды и они уходят в реки, в том числе и в Обь — вместе с мусором и грязью. Из-за этого вода стала мутнее в 30-50 раз, что отразилось на цвете.
Чтобы очистить и обеззаразить речную воду в "Росводоканале" увеличили дозы хлора и реагентов. Из-за этого она стала неприятно пахнуть. Однако поставщик подчеркивает: вода соответствует нормам и безопасна.
Татьяна Шималина,
начальник центральной аналитической лаборатории "Росводоканал Барнаул":
— Горожане могут отметить появление цвета и иногда – постороннего запаха. Цветность воды в кране в настоящий момент составляет 5-6 градусов при допустимом СанПиНом значении 20 градусов. Большую часть года горожане получают абсолютно прозрачную воду с цветностью 2-3 градуса, поэтому такие изменения ими уже замечаются. Но вода при этом остается безопасной.
Когда вода станет нормальной?
Привычные вкус и цвет водопроводной воды в Барнауле восстановятся после того, как вскроется Обь. Тогда температура речной воды повысится, ее взаимодействие с реагентами станет более эффективным, поэтому их дозы уменьшат. По данным "Росводоканала", Обь вскроется не ранее 10 апреля.
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